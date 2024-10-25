Троих пропавших свердловских бойцов СВО нашли в украинском плену

Среди пленных оказались трое жителей Свердловской области. У украинцев сейчас находятся 51-летний Михаил Чурочкин из Екатеринбурга, 43-летний Иван Гуськов из Нижнего Тагила и 52-летний Алексей Евдокимов. Последний из Ижевска, но жил на Урале. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на информацию от омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Данные этих военнослужащих переданы на включение их в список по обмену военнопленными.