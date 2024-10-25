Участница шоу «Беременна в 16» из Екатеринбурга снялась в новом шоу о беременности

Posted 25 октября, 10:25
Published 25 октября, 10:25
Modified 25 октября, 12:10
Updated 25 октября, 12:10
В новом шоу девушка рассказала, что после развода со своим мужем, от которого она и родила, больше не доверяет мужчинам. По словам Олеси, такую психотравму она получила из-за отсутствия отца и от измен своего экс-супруга.
Также она раскрыла, что по сюжету шоу «Мама в 16» она хотела завести ребенка, но на самом деле это режиссерский ход и не более, сообщают в пресс-службе телеканала.
По сюжету шоу специалисты различного профиля будут помогать бывшим участницам шоу разобраться в своих проблемах и начать новую качественную жизнь.
Напомним, девушка из Нижнего Тагила примет участие в телешоу «Богиня сыска».