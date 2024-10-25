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Posted 25 октября, 13:42

Published 25 октября, 13:42

Modified 25 октября, 14:45

Updated 25 октября, 14:45

В Екатеринбурге арестовали двух мужчин за преступление 30-летней давности

В Екатеринбурге арестовали двух мужчин за преступление 30-летней давности

25 октября 2024, 13:42
Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда
В Екатеринбурге на два месяца арестовали двух подозреваемых за преступление 30-летней давности. В 90-х они убили двух школьниц.

25 октября суд избрал меру пресечения для Василия Кузнецова, он отправится в СИЗО до конца декабря 2024 года. Его напарника Андрея Шевнина отправили в СИЗО на такой же срок, сообщает СК по Свердловской области.

Известно, что при задержании Шевнин предлагал взятку в размере 50 млн рублей. Судить их будут по законам РСФСР.

30 лет назад тогда еще 18-летние молодые люди загубили двух 13-летних школьниц. Их тела они привезли на берег Чусовского озера, где их впоследствии нашли местные рыбаки, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.

В 1994 году найти преступников не смогли, однако все эти годы следствие продолжалось, и силовики смогли задержать двух подозреваемых. Каждый из них неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас они находятся в СИЗО.

Напомним, что следователи в Свердловской области раскрывали и другие преступления многолетней давности. Так, например, удалось найти мужчину, который изнасиловал девочку 20 лет назад.

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