В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Ozon из-за сигнализации

Posted 25 октября, 09:59
Published 25 октября, 09:59
Modified 25 октября, 12:22
Updated 25 октября, 12:22
В здании сработала пожарная сигнализация, после чего людей стали эвакуировать. Позже стало известно, что сотрудники проходили плановую эвакуацию, чтобы проверить систему безопасности, рассказали в пресс-службе Ozon.
Вскоре мероприятие завершилось и персонал продолжил работу.
Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге сотрудники ТЦ «Радуга Парк» проходили плановую эвакуацию. На это время здание пришлось покинуть и посетителям.