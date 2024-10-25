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Posted 25 октября, 09:59

Published 25 октября, 09:59

Modified 25 октября, 12:22

Updated 25 октября, 12:22

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Ozon из-за сигнализации

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Ozon из-за сигнализации

25 октября 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
На складе Ozon в районе Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников утром 25 октября 2024 года.

В здании сработала пожарная сигнализация, после чего людей стали эвакуировать. Позже стало известно, что сотрудники проходили плановую эвакуацию, чтобы проверить систему безопасности, рассказали в пресс-службе Ozon.

Вскоре мероприятие завершилось и персонал продолжил работу.

Напомним, 17 октября 2024 года в Екатеринбурге сотрудники ТЦ «Радуга Парк» проходили плановую эвакуацию. На это время здание пришлось покинуть и посетителям.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Эвакуация#Мероприятие#ЧП#Сотрудники#Склад#18+#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#OZON#Инцидент
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