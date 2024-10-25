В Екатеринбурге мошенники заставили военного врача отдать им машину и 5 млн рублей

Posted 25 октября, 09:59
Published 25 октября, 09:59
Modified 25 октября, 10:00
Updated 25 октября, 10:00
Сначала мужчине позвонил «руководитель госпиталя» и сообщил о готовящемся акте вредительства в больнице и что с ним свяжутся из «ФСБ» для помощи следствию, пишет Е1.
Как рассказала родственница врача, голос у «руководителя» был очень похожий, скорее всего, его подделали с помощью нейросети. Мошенники заставили отдать им его автомобиль, якобы в нем были установлены прослушивающие устройства.
Позже аферисты убедили мужчину оформить кредит на 5 млн и передать им деньги, что он и сделал. Когда он осознал, что его обманули, написал заявление в полицию. Сейчас там ведут расследование.
Напомним, в Нижнем Тагиле жители получают фейковые квитанции для оплаты ЖКХ. Их рассылают мошенники.