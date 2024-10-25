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Posted 25 октября, 09:59

Published 25 октября, 09:59

Modified 25 октября, 10:00

Updated 25 октября, 10:00

В Екатеринбурге мошенники заставили военного врача отдать им машину и 5 млн рублей

В Екатеринбурге мошенники заставили военного врача отдать им машину и 5 млн рублей

25 октября 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге военному врачу в запасе позвонили из «ФСБ» и попросили отдать автомобиль и взять кредит на 5 млн рублей.

Сначала мужчине позвонил «руководитель госпиталя» и сообщил о готовящемся акте вредительства в больнице и что с ним свяжутся из «ФСБ» для помощи следствию, пишет Е1.

Как рассказала родственница врача, голос у «руководителя» был очень похожий, скорее всего, его подделали с помощью нейросети. Мошенники заставили отдать им его автомобиль, якобы в нем были установлены прослушивающие устройства.

Позже аферисты убедили мужчину оформить кредит на 5 млн и передать им деньги, что он и сделал. Когда он осознал, что его обманули, написал заявление в полицию. Сейчас там ведут расследование.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители получают фейковые квитанции для оплаты ЖКХ. Их рассылают мошенники.

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