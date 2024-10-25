В Екатеринбурге подозреваемым в преступлении 30-летней давности предъявили обвинение

Posted 25 октября, 15:41
Published 25 октября, 15:41
Modified 25 октября, 15:43
Updated 25 октября, 15:43
По версии следствия, в октябре 1994 года подозреваемые, которым тогда было по 18 лет, сначала изнасиловали, а потом убили двух 13-летних девочек. Тела вывезли на берег Чусовского озера, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
После того, как тела девочек были обнаружены, юноши попали в поле зрения правоохранителей, однако тогда доказать их причастность к преступлению не удалось — они остались на свободе, пишет Ura.ru. С тех пор оба подозреваемых прошли длинный путь, в том числе отсидели сроки за секс с несовершеннолетними и за причинение вреда здоровью.
Впоследствии один из мужчин стал успешным бизнесменом: он управляет салоном красоты и магазином одежды, имеет несколько автомобилей. Перед арестом он скобы попытался улететь в Турцию. Оба подозреваемых останутся в СИЗО как минимум до 22 декабря, расследование продолжается.
В начале октября в Свердловской области к 16 годам приговорили педофила, который измывался над двумя детьми.