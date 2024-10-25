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Posted 25 октября, 15:41

Published 25 октября, 15:41

Modified 25 октября, 15:43

Updated 25 октября, 15:43

В Екатеринбурге предъявлено обвинение предполагаемым убийцам 13-летних девочек

В Екатеринбурге подозреваемым в преступлении 30-летней давности предъявили обвинение

25 октября 2024, 15:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге предъявлено обвинение предполагаемым убийцам 13-летних девочек

В Екатеринбурге арестованным по подозрению в убийстве двух девочек-подросток мужчинам предъявлены обвинения. Совершенное 30 лет назад преступление удалось раскрыть только сейчас.

По версии следствия, в октябре 1994 года подозреваемые, которым тогда было по 18 лет, сначала изнасиловали, а потом убили двух 13-летних девочек. Тела вывезли на берег Чусовского озера, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

После того, как тела девочек были обнаружены, юноши попали в поле зрения правоохранителей, однако тогда доказать их причастность к преступлению не удалось — они остались на свободе, пишет Ura.ru. С тех пор оба подозреваемых прошли длинный путь, в том числе отсидели сроки за секс с несовершеннолетними и за причинение вреда здоровью.

Впоследствии один из мужчин стал успешным бизнесменом: он управляет салоном красоты и магазином одежды, имеет несколько автомобилей. Перед арестом он скобы попытался улететь в Турцию. Оба подозреваемых останутся в СИЗО как минимум до 22 декабря, расследование продолжается.

В начале октября в Свердловской области к 16 годам приговорили педофила, который измывался над двумя детьми.

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