В Екатеринбурге подозреваемым в преступлении 30-летней давности предъявили обвинение

После того, как тела девочек были обнаружены, юноши попали в поле зрения правоохранителей, однако тогда доказать их причастность к преступлению не удалось — они остались на свободе, пишет Ura.ru. С тех пор оба подозреваемых прошли длинный путь, в том числе отсидели сроки за секс с несовершеннолетними и за причинение вреда здоровью.