В Екатеринбурге спустя 30 лет раскрыли убийство двух школьниц

Posted 25 октября, 05:44
Published 25 октября, 05:44
Modified 25 октября, 05:46
Updated 25 октября, 05:46
Девочки были найдены мертвыми в водоеме около Чусовского тракта. На их телах были ранения и следы удушения, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Известно, что обе погибшие воспитывались в неблагополучных семьях и некоторое время встречались с задержанными, пишет Е1.
Когда произошло убийство, преступникам было по 18 лет. Спустя много лет один из них стал успешным предпринимателем, а другой был неоднократно судим.
Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Вскоре мужчину задержали и отправили под стражу. Суд продлил ему арест до марта 2025 года.