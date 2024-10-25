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Posted 25 октября, 05:44

Published 25 октября, 05:44

Modified 25 октября, 05:46

Updated 25 октября, 05:46

В Екатеринбурге спустя 30 лет раскрыли убийство двух школьниц

В Екатеринбурге спустя 30 лет раскрыли убийство двух школьниц

25 октября 2024, 05:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчин, которые изнасиловали и убили двух 13-летних девочек в 1994 году.

Девочки были найдены мертвыми в водоеме около Чусовского тракта. На их телах были ранения и следы удушения, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Известно, что обе погибшие воспитывались в неблагополучных семьях и некоторое время встречались с задержанными, пишет Е1.

Когда произошло убийство, преступникам было по 18 лет. Спустя много лет один из них стал успешным предпринимателем, а другой был неоднократно судим.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Вскоре мужчину задержали и отправили под стражу. Суд продлил ему арест до марта 2025 года.

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