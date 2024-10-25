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Posted 25 октября, 09:01

Published 25 октября, 09:01

Modified 25 октября, 09:03

Updated 25 октября, 09:03

В Екатеринбурге студенты колледжа сделали групповое фото со свастикой

В Екатеринбурге студенты колледжа сделали групповое фото со свастикой

25 октября 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Студенты УКСАП в Екатеринбурге захотели выделиться на фоне других и сделали групповое фото со свастикой.

10 студентов из УКСАП загрузили фотографию с запрещенной символикой из интернета и сделали групповое фото, которое они отправили в общую группу общежития. Фотография попала в руки педагогов, и те сообщили выше, пишет URA.RU.

Ученики старше 16 лет будут привлечены к административной ответственности, а с теми, кто младше, будет разбираться ПДН.

Напомним, летом 2024 года жителя Екатеринбурга задержали в Сочи из-за татуировки с нацистской символикой.

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