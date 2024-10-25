В Екатеринбурге студенты колледжа сделали групповое фото со свастикой

Posted 25 октября, 09:01
Published 25 октября, 09:01
Modified 25 октября, 09:03
Updated 25 октября, 09:03
10 студентов из УКСАП загрузили фотографию с запрещенной символикой из интернета и сделали групповое фото, которое они отправили в общую группу общежития. Фотография попала в руки педагогов, и те сообщили выше, пишет URA.RU.
Ученики старше 16 лет будут привлечены к административной ответственности, а с теми, кто младше, будет разбираться ПДН.
Напомним, летом 2024 года жителя Екатеринбурга задержали в Сочи из-за татуировки с нацистской символикой.