В Екатеринбурге в элитном Porsche обнаружили тело мужчины

Posted 25 октября, 09:20
Published 25 октября, 09:20
Modified 25 октября, 09:22
Updated 25 октября, 09:22
Происшествие случилось 25 октября на улице 8 Марта. Предварительно, 60-летний мужчина умер в своей машине ночью.
Скорую помощь вызвал сын погибшего. Он находился рядом со своим отцом в это время.
Как пишет издание URA.RU со ссылкой на собственный источник, смерть не криминальная. Официальной информации по данному происшествию пока не поступало.
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