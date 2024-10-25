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Posted 25 октября, 09:20

Published 25 октября, 09:20

Modified 25 октября, 09:22

Updated 25 октября, 09:22

В Екатеринбурге в элитном Porsche обнаружили тело мужчины

В Екатеринбурге в элитном Porsche обнаружили тело мужчины

25 октября 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге в Porsche нашли умершего мужчину.

Происшествие случилось 25 октября на улице 8 Марта. Предварительно, 60-летний мужчина умер в своей машине ночью.

Скорую помощь вызвал сын погибшего. Он находился рядом со своим отцом в это время.

Как пишет издание URA.RU со ссылкой на собственный источник, смерть не криминальная. Официальной информации по данному происшествию пока не поступало.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело бывшего редактора «Уральского рабочего».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#18+#Екатеринбург#Умер#Инцидент
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