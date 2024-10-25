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Posted 25 октября, 12:19

Published 25 октября, 12:19

Modified 29 октября, 12:22

Updated 29 октября, 12:22

В Кирове впервые состоится фестиваль елок

25 октября 2024, 12:19
В Кирове впервые состоится фестиваль елок. Он пройдет на улице Спасской, где разместят более 100 именных елок.

Участниками фестиваля станут представители других регионов, волонтерских организаций, крупнейших в стране учреждений культуры.

На фестивале можно будет увидеть елки от 89 регионов страны, елку Победы от Музея Победы, елку ОСИГ (Общенационального Союза индустрии гостеприимства). На разных площадках города состоятся праздничные презентации всех субъектов РФ.

Напомним, Киров в этом году объявлен Новогодней столицей России. В связи с этим новогодние мероприятия в Кирове будут идти с 7 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.

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