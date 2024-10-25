В Нижнем Тагиле найден автомобилист, который сбил пенсионерку на Вагонке

Posted 25 октября, 06:43
Published 25 октября, 06:43
Modified 25 октября, 06:46
Updated 25 октября, 06:46
Водителем оказался 60-летний мужчина, он управлял автомобилем ВАЗ. К ответственности за несоблюдение ПДД тагильчанин привлекался пять раз, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
По словам автомобилиста, он испугался наезда на пешехода и поэтому уехал с места ДТП. В отношении него составили материалы. Сообщается, что пострадавшую женщину после оказания помощи отпустили домой.
Напомним, авария произошла вечером 24 октября 2024 года.