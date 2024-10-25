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Posted 25 октября, 06:43

Published 25 октября, 06:43

Modified 25 октября, 06:46

Updated 25 октября, 06:46

В Нижнем Тагиле найден автомобилист, который сбил пенсионерку на Вагонке

В Нижнем Тагиле найден автомобилист, который сбил пенсионерку на Вагонке

25 октября 2024, 06:43
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле автоинспекторы нашли водителя автомобиля, который сбил 64-летнюю женщину на улице Орджоникидзе.

Водителем оказался 60-летний мужчина, он управлял автомобилем ВАЗ. К ответственности за несоблюдение ПДД тагильчанин привлекался пять раз, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

По словам автомобилиста, он испугался наезда на пешехода и поэтому уехал с места ДТП. В отношении него составили материалы. Сообщается, что пострадавшую женщину после оказания помощи отпустили домой.

Напомним, авария произошла вечером 24 октября 2024 года.

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