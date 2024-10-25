В школе №76 в Екатеринбурге произошел пожар

Posted 25 октября, 08:45
Published 25 октября, 08:45
Modified 25 октября, 08:47
Updated 25 октября, 08:47
По словам очевидцев, к зданию учебного учреждения приехали более 10 машин экстренной службы, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».
Также сообщается, что пожар вспыхнул в столовой. Причины и обстоятельства возгорания в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 23 октября 2024 года в Качканаре вспыхнул огонь в общежитии. В результате случившегося пожара погибли два человека — мужчина и женщина.