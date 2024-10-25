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Posted 25 октября, 08:45

Published 25 октября, 08:45

Modified 25 октября, 08:47

Updated 25 октября, 08:47

В школе №76 в Екатеринбурге произошел пожар

В школе №76 в Екатеринбурге произошел пожар

25 октября 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в школе №76 на улице Луначарского. Происшествие случилось 25 октября 2024 года.

По словам очевидцев, к зданию учебного учреждения приехали более 10 машин экстренной службы, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».

Фото: Telegram-канал «Бандитский центр Екб»

Также сообщается, что пожар вспыхнул в столовой. Причины и обстоятельства возгорания в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 23 октября 2024 года в Качканаре вспыхнул огонь в общежитии. В результате случившегося пожара погибли два человека — мужчина и женщина.

Стали известны подробности пожара на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Школа#Огонь#Возгорание#Столовая#ЧП#Экстренные службы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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