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Posted 25 октября, 08:37

Published 25 октября, 08:37

Modified 25 октября, 08:39

Updated 25 октября, 08:39

В Свердловской области 7-летний ребенок попал под машину

В Свердловской области 7-летний ребенок попал под машину

25 октября 2024, 08:37
Фото: УГИБДД Свердловской области
В Свердловской области в городе Нижняя Тура 7-летний ребенок угодил под машину во время перехода дороги в неположенном месте. Водитель сама отвезла пострадавшего в больницу.

Инспекторам ГИБДД удалось выяснить, что 37-летняя женщина-водитель ехала по городу со скоростью 30 км/ч и наехала на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

Ребенок получил различные травмы, в больнице ему оказали всю необходимую помощь. Теперь как водителю, так и родителям ребенка грозит административная ответственность, сообщают в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

В ГИБДД предупреждают: в сезон школьных каникул следует водить предельно внимательно.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель сбил 64-летнюю женщину и скрылся с места аварии.

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