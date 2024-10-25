В Свердловской области 7-летний ребенок попал под машину

Posted 25 октября, 08:37
Published 25 октября, 08:37
Modified 25 октября, 08:39
Updated 25 октября, 08:39
Инспекторам ГИБДД удалось выяснить, что 37-летняя женщина-водитель ехала по городу со скоростью 30 км/ч и наехала на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
Ребенок получил различные травмы, в больнице ему оказали всю необходимую помощь. Теперь как водителю, так и родителям ребенка грозит административная ответственность, сообщают в пресс-службе ГАИ Свердловской области.
В ГИБДД предупреждают: в сезон школьных каникул следует водить предельно внимательно.
Напомним, в Нижнем Тагиле водитель сбил 64-летнюю женщину и скрылся с места аварии.