В Свердловской области не хватает сотрудников торговли

Posted 25 октября, 13:43
Published 25 октября, 13:43
Modified 25 октября, 13:45
Updated 25 октября, 13:45
По словам экспертов, такой скачок связан с развитием рынка и новыми технологиями. Выросло число вакансий и в сфере красоты (+30%). А вот финансовая сфера и сфера маркетинга показали отрицательный рост на 50% и 40% соответственно, пишет URA.RU.
Напомним, что в Свердловской области не хватает почти 20 тысяч рабочих на производство. При этом, согласно данным службы занятости, они могут закрыть лишь 10% вакансий.
Повысился и спрос на вахтовиков. Сейчас людям, которые работают таким способом, готовы платить от 150 тысяч рублей.