В Свердловской области не хватает сотрудников торговли

По словам экспертов, такой скачок связан с развитием рынка и новыми технологиями. Выросло число вакансий и в сфере красоты (+30%). А вот финансовая сфера и сфера маркетинга показали отрицательный рост на 50% и 40% соответственно, пишет URA.RU.