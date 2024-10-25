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Posted 25 октября, 13:43

Published 25 октября, 13:43

Modified 25 октября, 13:45

Updated 25 октября, 13:45

В Свердловской области не хватает сотрудников торговли

В Свердловской области не хватает сотрудников торговли

25 октября 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области спрос на сотрудников торговли вырос на 150%.

По словам экспертов, такой скачок связан с развитием рынка и новыми технологиями. Выросло число вакансий и в сфере красоты (+30%). А вот финансовая сфера и сфера маркетинга показали отрицательный рост на 50% и 40% соответственно, пишет URA.RU.

Напомним, что в Свердловской области не хватает почти 20 тысяч рабочих на производство. При этом, согласно данным службы занятости, они могут закрыть лишь 10% вакансий.

Повысился и спрос на вахтовиков. Сейчас людям, которые работают таким способом, готовы платить от 150 тысяч рублей.

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