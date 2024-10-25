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Posted 25 октября, 05:11

Published 25 октября, 05:11

Modified 25 октября, 05:13

Updated 25 октября, 05:13

Вахтовики стали востребованнее в Свердловской области

Вахтовики стали востребованнее в Свердловской области

25 октября 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области стали чаще приглашать на вахтовую работу в 2024 году.

Так, в третьем квартале медиана зарплат превысила 155 тысяч рублей и в сравнении с первым кварталом стала больше на семь процентов, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

С августа по октябрь число вакансий на вахтовую работу в регионе выросло на 27 процентов — этот показатель равен среднему количеству по РФ. При этом в разрезе областного рынка труда вакансий, предлагающих работу на вахте, всего восемь процентов.

Напомним, в Свердловской области не хватает более 17 тысяч рабочих на предприятиях.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Работа#Статистика#Зарплата#Сотрудники#Предприятия#Вакансии#Рынок труда#Екатеринбург#Вахта#HeadHunter
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