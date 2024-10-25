Вахтовики стали востребованнее в Свердловской области

Posted 25 октября, 05:11
Published 25 октября, 05:11
Modified 25 октября, 05:13
Updated 25 октября, 05:13
Так, в третьем квартале медиана зарплат превысила 155 тысяч рублей и в сравнении с первым кварталом стала больше на семь процентов, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
С августа по октябрь число вакансий на вахтовую работу в регионе выросло на 27 процентов — этот показатель равен среднему количеству по РФ. При этом в разрезе областного рынка труда вакансий, предлагающих работу на вахте, всего восемь процентов.
Напомним, в Свердловской области не хватает более 17 тысяч рабочих на предприятиях.