Вандалы разломали обрешетку около пешеходных дорожек на Пихтовых горах в Тагиле

Posted 25 октября, 16:26
Published 25 октября, 16:26
Modified 25 октября, 16:28
Updated 25 октября, 16:28
Фотографии со сломанной обрешеткой прислала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Сломанные части вандалы бросили около дерева прямо в лесу. С какой целью были сломаны металлические элементы — непонятно. В правоохранительных органах и мэрии ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее в парке на Пихтовых горах неизвестные сломали одного из динозавриков. Специалисты пришли к выводу, что восстановить арт-объект невозможно.