tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 16:26

Published 25 октября, 16:26

Modified 25 октября, 16:28

Updated 25 октября, 16:28

В Нижнем Тагиле вандалы сняли обрешетку с дорожек на Пихтовых горах

Вандалы разломали обрешетку около пешеходных дорожек на Пихтовых горах в Тагиле

25 октября 2024, 16:26
Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле вандалы сняли обрешетку с дорожек на Пихтовых горах

Неизвестные испортили пешеходные дорожки в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле.

Фотографии со сломанной обрешеткой прислала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Сломанные части вандалы бросили около дерева прямо в лесу. С какой целью были сломаны металлические элементы — непонятно. В правоохранительных органах и мэрии ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в парке на Пихтовых горах неизвестные сломали одного из динозавриков. Специалисты пришли к выводу, что восстановить арт-объект невозможно.

Вандалы испохабили надписями стелу «Европа — Азия» в поселке Уралец
Узнать подробнее
Читайте также:
В поселке Уралец стелу «Европа — Азия» приведут в порядокВ Нижнем Тагиле демонтировали испорченный вандалами баннер«Оттираем рисульки»: в Нижнем Тагиле сын работника РЖД пожаловался на вандалов
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Повреждение#Пешеходная дорожка#Вандалы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика