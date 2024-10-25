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Posted 25 октября, 10:30

Published 25 октября, 10:30

Modified 25 октября, 10:35

Updated 25 октября, 10:35

Женщина в Екатеринбурге получала выплаты за несуществующего ребенка

Женщина в Екатеринбурге получала выплаты за несуществующего ребенка

25 октября 2024, 10:30
В Екатеринбурге местная жительница получала деньги за ребенка, которого никогда не рожала. Она предоставила в соцфонд фальшивое свидетельство о рождении с июня 2022 года по июнь 2023 года.

Так, на протяжении некоторого времени женщина незаконно получала выплаты по уходу за ребенком, выплаты при его рождении, пособие, которое выплачивается каждый месяц, а также выплаты за третьего ребенка, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге екатеринбурженка причинила ущерб бюджету РФ более, чем на 300 тысяч рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге горожанка пять лет получала соцвыплаты за ребенка, которого никогда не существовало.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Дети#Деньги#Уголовное дело#Женщина#Мошенничество#Выплаты#Екатеринбург#Социальные выплаты
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