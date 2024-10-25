Женщина в Екатеринбурге получала выплаты за несуществующего ребенка

Posted 25 октября, 10:30
Published 25 октября, 10:30
Modified 25 октября, 10:35
Updated 25 октября, 10:35
Так, на протяжении некоторого времени женщина незаконно получала выплаты по уходу за ребенком, выплаты при его рождении, пособие, которое выплачивается каждый месяц, а также выплаты за третьего ребенка, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге екатеринбурженка причинила ущерб бюджету РФ более, чем на 300 тысяч рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге горожанка пять лет получала соцвыплаты за ребенка, которого никогда не существовало.