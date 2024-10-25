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Posted 25 октября, 08:24

Published 25 октября, 08:24

Modified 25 октября, 08:26

Updated 25 октября, 08:26

Житель Екатеринбурга обманом забрал у знакомого 2,5 млн рублей

Житель Екатеринбурга обманом забрал у знакомого 2,5 млн рублей

25 октября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина из Екатеринбурга обманул знакомого и похитил у него 2,5 миллиона рублей. Случай произошел в 2022 году.

Знакомому екатеринбуржца нужно было приобрести иностранную валюту. Мужчина рассказал ему, что он может купить ему сумму в нужной валюте по выгодному курсу. Потерпевший перевел ему 2,5 миллиона, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Получив деньги, горожанин потратил их на свои нужды. Когда знакомый понял, что его обманули, он обратился в полицию. В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к двум годам ИК общего режима.

Напомним, молодой человек в Екатеринбурге выманил у девушки 1,5 миллиона рублей, которые она взяла в кредит.

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