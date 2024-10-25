Зимний сон для вашего дачного рая: как подготовить домик к холодам без лишних затрат

Слейте воду из системы водоснабжения, включая трубы и водонагреватели, чтобы предотвратить их разрушение от замерзшей воды. Закройте краны и не забудьте удалить воду из душевых и унитазов. А вот «незамерзайку» в сантехнику заливать не нужно, так как это может привести к повреждению канализации