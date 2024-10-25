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Posted 25 октября, 12:10

Published 25 октября, 12:10

Modified 25 октября, 12:12

Updated 25 октября, 12:12

Зимний сон для вашего дачного рая: как подготовить домик к холодам без лишних затрат

Зимний сон для вашего дачного рая: как подготовить домик к холодам без лишних затрат

25 октября 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Если вы провели лето на даче, то в октябрьские холодные дни приходит пора перебираться в город. Вот подробный план действий, который поможет вам правильно подготовить ваш дачный домик к зимнему сезону.

Проверка и отключение отопления

Убедитесь, что система отопления, если она есть, полностью функциональна. При необходимости сделайте ремонт. Отключите систему отопления, если планируете оставить дом без отопления на зиму.

Подготовка водоснабжения

Слейте воду из системы водоснабжения, включая трубы и водонагреватели, чтобы предотвратить их разрушение от замерзшей воды. Закройте краны и не забудьте удалить воду из душевых и унитазов. А вот «незамерзайку» в сантехнику заливать не нужно, так как это может привести к повреждению канализации

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Целостность окон, дверей и крыши

Проверьте все окна и двери на наличие трещин и щелей. При необходимости замените старые уплотнители или прорезиньте щели, чтобы избежать потерь тепла и попадания холодного воздуха. Убедитесь, что кровля в хорошем состоянии. Замените поврежденные черепицы или шифер, чтобы предотвратить утечки и промерзание. Убедитесь, что водостоки чистые и не забиты грязью и листьями.

Уборка территории

Уберите с территории все мусорные и крупные предметы, которые могут стать причиной повреждений во время зимних бурь. Зафиксируйте или уберите легкие предметы, которые может унести ветер. Обработайте домик от грызунов и насекомых, которые могут заглянуть в гости в зимние месяцы.

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Что нужно сделать внутри домика

  • Уберите все продукты питания, чтобы избежать появления плесени и других неприятностей.
  • Обеспечьте защиту от сырости: можно разместить в помещениях специальные влагопоглотители.
  • Отключите все электрические устройства, чтобы избежать короткого замыкания. Проверьте электропроводку на наличие повреждений.
  • Если в вашем доме есть камин или печка, убедитесь, что они очищены и готовы к использованию, если возникнет необходимость.
  • Уделите особое внимание холодильнику.
Холодильник необходимо разморозить и избавиться от всей влаги (она должна вытечь из сливного отверстия). Чтобы «подстраховаться», аккуратно переверните холодильник вверх дном, чтобы вытекли остатки воды, и верните аппарат в исходное положение. Дверцы оставляйте приоткрытыми — это предотвратит появление плесени в холодильной камере, — советуют эксперты портала «Огород».

Регулярные проверки

Если есть возможность, организуйте регулярные проверки дачного домика в зимний период, чтобы убедиться, что все в порядке и нет никаких проблем.

Ранее эксперты рассказали, за счет чего можно сэкономить на счетах за отопление зимой.

Источники: ogorod.ru, 7dach.ru.

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