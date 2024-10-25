Зимний сон для вашего дачного рая: как подготовить домик к холодам без лишних затрат

Posted 25 октября, 12:10
Published 25 октября, 12:10
Modified 25 октября, 12:12
Updated 25 октября, 12:12
Убедитесь, что система отопления, если она есть, полностью функциональна. При необходимости сделайте ремонт. Отключите систему отопления, если планируете оставить дом без отопления на зиму.
Слейте воду из системы водоснабжения, включая трубы и водонагреватели, чтобы предотвратить их разрушение от замерзшей воды. Закройте краны и не забудьте удалить воду из душевых и унитазов. А вот «незамерзайку» в сантехнику заливать не нужно, так как это может привести к повреждению канализации
Проверьте все окна и двери на наличие трещин и щелей. При необходимости замените старые уплотнители или прорезиньте щели, чтобы избежать потерь тепла и попадания холодного воздуха. Убедитесь, что кровля в хорошем состоянии. Замените поврежденные черепицы или шифер, чтобы предотвратить утечки и промерзание. Убедитесь, что водостоки чистые и не забиты грязью и листьями.
Уберите с территории все мусорные и крупные предметы, которые могут стать причиной повреждений во время зимних бурь. Зафиксируйте или уберите легкие предметы, которые может унести ветер. Обработайте домик от грызунов и насекомых, которые могут заглянуть в гости в зимние месяцы.
Холодильник необходимо разморозить и избавиться от всей влаги (она должна вытечь из сливного отверстия). Чтобы «подстраховаться», аккуратно переверните холодильник вверх дном, чтобы вытекли остатки воды, и верните аппарат в исходное положение. Дверцы оставляйте приоткрытыми — это предотвратит появление плесени в холодильной камере, — советуют эксперты портала «Огород».
Если есть возможность, организуйте регулярные проверки дачного домика в зимний период, чтобы убедиться, что все в порядке и нет никаких проблем.
Ранее эксперты рассказали, за счет чего можно сэкономить на счетах за отопление зимой.
Источники: ogorod.ru, 7dach.ru.