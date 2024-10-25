Зубную щетку замачиваю в этом растворе: нет ни грязи, ни запаха и микробов не боюсь

Posted 25 октября, 09:17
Published 25 октября, 09:17
Modified 25 октября, 09:19
Updated 25 октября, 09:19
Правильный уход за зубной щеткой включает несколько важных моментов. Во-первых, нужно тщательно промывать щетку под проточной водой, чтобы удалить остатки пасты и частички пищи.
Можно также промыть щетку с мылом. Но не стоит намыливать ее и оставлять в таком виде до следующей чистки: в мыле могут быть вещества, которые вредны для здоровья, — советуют эксперты канала «Стоматология ROOTT».
Зубная щетка должна храниться в вертикальном положении и не должна касаться щеток других членов семьи, чтобы избежать перекрестного заражения.
Не рекомендуется закрывать щетку в контейнере или пенале, так как это может создать влажную среду, способствующую размножению бактерий. Если вы все же используете крышку, выбирайте ту, которая позволяет воздуху циркулировать. Ни с кем не делитесь своей зубной щеткой и не используйте чужую — это может привести к распространению бактерий и инфекций. А еще щетку рекомендуется заменить после перенесенной вирусной инфекции или любого другого заболевания, чтобы избежать повторного заражения.
А чем можно продезинфицировать щетку?
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