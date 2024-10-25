Зубную щетку замачиваю в этом растворе: нет ни грязи, ни запаха и микробов не боюсь

Не рекомендуется закрывать щетку в контейнере или пенале, так как это может создать влажную среду, способствующую размножению бактерий. Если вы все же используете крышку, выбирайте ту, которая позволяет воздуху циркулировать. Ни с кем не делитесь своей зубной щеткой и не используйте чужую — это может привести к распространению бактерий и инфекций. А еще щетку рекомендуется заменить после перенесенной вирусной инфекции или любого другого заболевания, чтобы избежать повторного заражения.