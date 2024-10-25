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Posted 25 октября, 09:17

Published 25 октября, 09:17

Modified 25 октября, 09:19

Updated 25 октября, 09:19

Зубную щетку замачиваю в этом растворе: нет ни грязи, ни запаха и микробов не боюсь

Зубную щетку замачиваю в этом растворе: нет ни грязи, ни запаха и микробов не боюсь

25 октября 2024, 09:17
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку примерно раз в три месяца. А как правильно ухаживать за ней в этот период? Можно ли предотвратить размножение микроорганизмов?

Правильный уход за зубной щеткой включает несколько важных моментов. Во-первых, нужно тщательно промывать щетку под проточной водой, чтобы удалить остатки пасты и частички пищи.

Можно также промыть щетку с мылом. Но не стоит намыливать ее и оставлять в таком виде до следующей чистки: в мыле могут быть вещества, которые вредны для здоровья, — советуют эксперты канала «Стоматология ROOTT».

Зубная щетка должна храниться в вертикальном положении и не должна касаться щеток других членов семьи, чтобы избежать перекрестного заражения.

Не рекомендуется закрывать щетку в контейнере или пенале, так как это может создать влажную среду, способствующую размножению бактерий. Если вы все же используете крышку, выбирайте ту, которая позволяет воздуху циркулировать. Ни с кем не делитесь своей зубной щеткой и не используйте чужую — это может привести к распространению бактерий и инфекций. А еще щетку рекомендуется заменить после перенесенной вирусной инфекции или любого другого заболевания, чтобы избежать повторного заражения.

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А чем можно продезинфицировать щетку?

  • Кипяток. Одна из самых простых и эффективных методов. Опустите щетку в кипящую воду на несколько минут, большинство микробов сразу же погибнет.
  • Уксус. Смешайте уксус и воду в равных пропорциях и замочите щетку минут на 15, а затем тщательно промойте.
  • Перекись водорода. 3-процентная перекись водорода также эффективно убивает бактерии. Замочите щетку в перекиси на 10-15 минут, затем промойте под проточной водой.
Фото: kaboompics.com
  • Антибактериальные растворы. Можно купить специальные дезинфицирующие растворы, предназначенные для зубных щеток.
  • Лимонный сок. Лимонный сок обладает естественными антисептическими свойствами. Замочите щетку в лимонном соке на 10-15 минут, затем ополосните.
  • Соль. Растворите соль в теплой воде и замочите щетку на 10-15 минут.
  • Сода. Сода помогает нейтрализовать запахи и может использоваться в сочетании с другими методами. Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, нанесите на щетку, оставьте на пару минут, а затем сполосните.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Чистота#Дезинфекция#Кипяток#Уксус#Соль#Зубная щетка#Дом и сад#Микроорганизмы#Сода#Лимонный сок#Уход за зубной щеткой#Перекись водорода#Антибактериальные растворы
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