75-летняя жительница Березовского ударила ножом беспокойного жильца и попала под суд

Женщина схватилась за нож и несколько раз ударила оппонента. Он получил серьезные раны, но медики сумели спасти ему жизнь. После задержания пенсионерка пояснила, что пустила мужчину к себе пожить, так как он после ссоры с женой остался на улице. Но квартирант благодарности не проявил, а вместо этого начал пить и водить в дом гостей. Конфликты на этой почве возникали не раз, в результате женщина схватилась за нож. В тот день, как установили следователи, она и сама была в состоянии алкогольного опьянения.