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Posted 26 октября, 11:50

Published 26 октября, 11:50

Modified 26 октября, 11:52

Updated 26 октября, 11:52

В Березовском судят 75-летнюю пенсионерку за покушение на убийство

75-летняя жительница Березовского ударила ножом беспокойного жильца и попала под суд

26 октября 2024, 11:50
Фото: 1MI

В Березовском судят 75-летнюю пенсионерку за покушение на убийство

В Березовском начался суд над пенсионеркой, которая изрезала ножом своего квартиранта. По словам 75-летней женщины, мужчина утомил ее пьянками.

Ссора между 75-летней бабушкой и ее квартирантом, мужчиной 1972 года рождения, произошла 10 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба свердловского СУ СК России.

Женщина схватилась за нож и несколько раз ударила оппонента. Он получил серьезные раны, но медики сумели спасти ему жизнь. После задержания пенсионерка пояснила, что пустила мужчину к себе пожить, так как он после ссоры с женой остался на улице. Но квартирант благодарности не проявил, а вместо этого начал пить и водить в дом гостей. Конфликты на этой почве возникали не раз, в результате женщина схватилась за нож. В тот день, как установили следователи, она и сама была в состоянии алкогольного опьянения.

Максимальный срок наказания за покушение на убийство в России составляет 15 лет.

Ранее в поселке Левиха под Кировградом женщина зарезала своего знакомого и ранила сожителя во время совместной попойки.

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