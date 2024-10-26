75-летняя жительница Березовского ударила ножом беспокойного жильца и попала под суд

Posted 26 октября, 11:50
Published 26 октября, 11:50
Modified 26 октября, 11:52
Updated 26 октября, 11:52
Ссора между 75-летней бабушкой и ее квартирантом, мужчиной 1972 года рождения, произошла 10 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба свердловского СУ СК России.
Женщина схватилась за нож и несколько раз ударила оппонента. Он получил серьезные раны, но медики сумели спасти ему жизнь. После задержания пенсионерка пояснила, что пустила мужчину к себе пожить, так как он после ссоры с женой остался на улице. Но квартирант благодарности не проявил, а вместо этого начал пить и водить в дом гостей. Конфликты на этой почве возникали не раз, в результате женщина схватилась за нож. В тот день, как установили следователи, она и сама была в состоянии алкогольного опьянения.
Максимальный срок наказания за покушение на убийство в России составляет 15 лет.
Ранее в поселке Левиха под Кировградом женщина зарезала своего знакомого и ранила сожителя во время совместной попойки.