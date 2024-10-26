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Posted 26 октября, 09:39

Published 26 октября, 09:39

Modified 26 октября, 09:41

Updated 26 октября, 09:41

Боец муайтай из Тагила победил опытного соперника на турнире в Нижнем Новгороде

Боец муайтай из Тагила расправился с опытным соперником на турнире в Нижнем Новгороде

26 октября 2024, 09:39
Фото: скрин видео Лиги профессиональных поединков Emerald Fight

Боец муайтай из Тагила победил опытного соперника на турнире в Нижнем Новгороде

Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
18-летний тагильчанин Кирилл Мамыкин одержал победу над более опытным соперником, арзамасцем Даниилом Царионовым, который к тому же выступал на родной нижегородской земле.

Уроженец Нижнего Тагила Кирилл Мамыкин триумфально дебютировал в весовой категории до 57 кг на турнире Лиги профессиональных поединков Emerald Fight в Нижнем Новгороде, одержав победу над очень серьезным соперником — Даниилом Царионовым, которого называют главной сенсацией 2024 года. Поединок прошел в пятницу, 25 октября. Об этом организаторы турнира сообщили в соцсетях.

Кириллу Мамыкину 18 лет. Он уже провел более 100 поединков, завоевал серебро Первенства России по муайтай и выиграл крупный турнир по К-1 «Кубок РМК».

В преддверии поединка президент Emerald Fight Максим Виноградов назвал тагильчанина одним из самых ярких явлений в уральском муайтай.

Даниил Царионов голоден до боев, и мы рады предоставить ему очередной шанс показать свое мастерство. Тем более, что на столь больших аренах молодой арзамасский тайбоксер еще не выступал. Ажиотаж у поклонников муайтай вызывает и дебют Кирилла Мамыкина. Этот парень один из самых ярких представителей нового поколения муайтай Екатеринбурга. Мамыкин вполне мог бы выступить на RCC Fair Fight, но выбрал «Изумрудную Лигу», — отметил Виноградов.

Ранее тагильчанин Иван Булдаков стал победителем фестиваля боевых искусств «Кубок Лотоса» в Элисте.

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