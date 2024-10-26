Боец муайтай из Тагила расправился с опытным соперником на турнире в Нижнем Новгороде

Уроженец Нижнего Тагила Кирилл Мамыкин триумфально дебютировал в весовой категории до 57 кг на турнире Лиги профессиональных поединков Emerald Fight в Нижнем Новгороде, одержав победу над очень серьезным соперником — Даниилом Царионовым, которого называют главной сенсацией 2024 года. Поединок прошел в пятницу, 25 октября. Об этом организаторы турнира сообщили в соцсетях.