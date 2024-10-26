Два автомобиля сгорели дотла после столкновения на трассе под Североуральском

Posted 26 октября, 05:52
Published 26 октября, 05:52
Modified 26 октября, 05:54
Updated 26 октября, 05:54
Сотрудники свердловского ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 25 октября.
«УАЗ Патриот» и Toyota не поделили дорогу, столкнулись, вспыхнули и полностью выгорели. В трагедии, по предварительным данным, виноват водитель отечественного авто. 50-летний владелец УАЗа по неустановленной причине выехал на «встречку», где врезался в Toyota, принадлежащую 45-летнему жителю Свердловской области.
Предполагаемый виновник ДТП погиб на месте. Также пострадали трое людей, которые находились в иномарке, в том числе ребенок.
На месте ДТП всю ночь работали экстренные службы. Пожар был быстро локализован, однако оба автомобиля сгорели.
В Нижнем Тагиле накануне, 25 октября, столкнулись автовышка и «Газель».