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Posted 26 октября, 05:52

Published 26 октября, 05:52

Modified 26 октября, 05:54

Updated 26 октября, 05:54

Под Североуральском в ДТП погиб человек и сгорели два автомобиля

Два автомобиля сгорели дотла после столкновения на трассе под Североуральском

26 октября 2024, 05:52
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

Под Североуральском в ДТП погиб человек и сгорели два автомобиля

Два легковых автомобиля серьезно пострадали в результате ДТП на трассе в Североуральском районе. Транспортные средства загорелись после лобового столкновения. В аварии погиб один человек.

Сотрудники свердловского ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло вечером в пятницу, 25 октября.

«УАЗ Патриот» и Toyota не поделили дорогу, столкнулись, вспыхнули и полностью выгорели. В трагедии, по предварительным данным, виноват водитель отечественного авто. 50-летний владелец УАЗа по неустановленной причине выехал на «встречку», где врезался в Toyota, принадлежащую 45-летнему жителю Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

Предполагаемый виновник ДТП погиб на месте. Также пострадали трое людей, которые находились в иномарке, в том числе ребенок.

На месте ДТП всю ночь работали экстренные службы. Пожар был быстро локализован, однако оба автомобиля сгорели.

В Нижнем Тагиле накануне, 25 октября, столкнулись автовышка и «Газель».

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