Два автомобиля сгорели дотла после столкновения на трассе под Североуральском

«УАЗ Патриот» и Toyota не поделили дорогу, столкнулись, вспыхнули и полностью выгорели. В трагедии, по предварительным данным, виноват водитель отечественного авто. 50-летний владелец УАЗа по неустановленной причине выехал на «встречку», где врезался в Toyota, принадлежащую 45-летнему жителю Свердловской области.