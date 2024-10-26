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Posted 26 октября, 08:02

Published 26 октября, 08:02

Modified 26 октября, 08:04

Updated 26 октября, 08:04

В Тагиле кинотеатр «Красногвардеец» отметил 65-й день рождения

Единственному в Тагиле муниципальному кинотеатру «Красногвардеец» исполнилось 65 лет

26 октября 2024, 08:02
Фото: tagilcity.ru

В Тагиле кинотеатр «Красногвардеец» отметил 65-й день рождения

В Нижнем Тагиле прошло торжественное мероприятие, посвященное 65-летию со дня открытия кинотеатра «Красногвардеец».

Сотрудники кинотеатра в пятницу, 25 октября, подготовили праздничный концерт, а также презентовали киноэнциклопедию об истории кинотеатров в Нижнем Тагиле, об этом говорится на официальной страничке учреждения в «ВКонтакте».

На торжественном мероприятии коллектив «Красногвардейца» поздравил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Онлайн-энциклопедия «Стоп, снято!», в которой собраны интересные факты не только о самом кинотеатре, но и об истории кино в Нижнем Тагиле, создавалась при поддержке мэрии.

Фото: Екатерина Гречишкина

Директор «Красногвардейца» Наталья Леонова напомнила, что сегодня это единственный муниципальный кинотеатр в городе. Он неоднократно переживал трудные времена, но сумел выстоять даже в 90-е годы. И сегодня залы «Красногвардейца» оборудованы современной техникой, здесь проходят премьеры мировых киношедевров.

Мы прошли захватывающий путь от пленочных фильмокопий до цифрового кино, от черно-белых фильмов к 3D реальности. Прожили целую эпоху кинооткрытий. Вместе с премьерами дарили публике веру в лучшее, помогали мечтать, созидать, развиваться. Надеемся, что впереди нас ждёт много открытий, проектов и хорошего кино! — подчеркнула в своем выступлении Наталья Леонова.

В заключении гостей поздравили креативным тортом из стаканчиков с поп-корном.

Ранее мэрия выделила средства на оборудование кинотеатра «Красногвардеец» системой видеонаблюдения.

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