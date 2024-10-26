Единственному в Тагиле муниципальному кинотеатру «Красногвардеец» исполнилось 65 лет

Posted 26 октября, 08:02
Published 26 октября, 08:02
Modified 26 октября, 08:04
Updated 26 октября, 08:04
Сотрудники кинотеатра в пятницу, 25 октября, подготовили праздничный концерт, а также презентовали киноэнциклопедию об истории кинотеатров в Нижнем Тагиле, об этом говорится на официальной страничке учреждения в «ВКонтакте».
На торжественном мероприятии коллектив «Красногвардейца» поздравил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Онлайн-энциклопедия «Стоп, снято!», в которой собраны интересные факты не только о самом кинотеатре, но и об истории кино в Нижнем Тагиле, создавалась при поддержке мэрии.
Директор «Красногвардейца» Наталья Леонова напомнила, что сегодня это единственный муниципальный кинотеатр в городе. Он неоднократно переживал трудные времена, но сумел выстоять даже в 90-е годы. И сегодня залы «Красногвардейца» оборудованы современной техникой, здесь проходят премьеры мировых киношедевров.
Мы прошли захватывающий путь от пленочных фильмокопий до цифрового кино, от черно-белых фильмов к 3D реальности. Прожили целую эпоху кинооткрытий. Вместе с премьерами дарили публике веру в лучшее, помогали мечтать, созидать, развиваться. Надеемся, что впереди нас ждёт много открытий, проектов и хорошего кино! — подчеркнула в своем выступлении Наталья Леонова.
В заключении гостей поздравили креативным тортом из стаканчиков с поп-корном.
Ранее мэрия выделила средства на оборудование кинотеатра «Красногвардеец» системой видеонаблюдения.