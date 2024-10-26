Единственному в Тагиле муниципальному кинотеатру «Красногвардеец» исполнилось 65 лет

На торжественном мероприятии коллектив «Красногвардейца» поздравил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Онлайн-энциклопедия «Стоп, снято!», в которой собраны интересные факты не только о самом кинотеатре, но и об истории кино в Нижнем Тагиле, создавалась при поддержке мэрии.