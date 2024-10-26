Мокрый снег с дождем: очередная стихия надвигается на Свердловскую область

Осадки ожидаются на большей части территории Среднего Урала, в том числе Екатеринбурге. Утром возможен туман. При этом в регионе будет достаточно тепло: ночью не больше -3 градусов. Днем воздух в Свердловской области местами прогреется до +6 градусов. Ветер юго-западный, 1-6 м/с.