Мокрый снег с дождем: очередная стихия надвигается на Свердловскую область

Posted 26 октября, 12:36
Published 26 октября, 12:36
Modified 26 октября, 12:38
Updated 26 октября, 12:38
Очередную порцию дождя и мокрого снега пообещали свердловчанам специалисты Уральского УГМС.
Осадки ожидаются на большей части территории Среднего Урала, в том числе Екатеринбурге. Утром возможен туман. При этом в регионе будет достаточно тепло: ночью не больше -3 градусов. Днем воздух в Свердловской области местами прогреется до +6 градусов. Ветер юго-западный, 1-6 м/с.
При этом регион находится в зоне повышенного атмосферного давления, предупреждают синоптики.
Такая же погода на большей части региона наблюдалась и на минувшей неделе.