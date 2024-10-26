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Posted 26 октября, 12:36

Published 26 октября, 12:36

Modified 26 октября, 12:38

Updated 26 октября, 12:38

Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область в ближайшие сутки

Мокрый снег с дождем: очередная стихия надвигается на Свердловскую область

26 октября 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney

Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область в ближайшие сутки

В воскресенье, 27 октября, Свердловскую область накроет дождь и мокрый снег. Будет достаточно тепло, но очень сыро.

Очередную порцию дождя и мокрого снега пообещали свердловчанам специалисты Уральского УГМС.

Осадки ожидаются на большей части территории Среднего Урала, в том числе Екатеринбурге. Утром возможен туман. При этом в регионе будет достаточно тепло: ночью не больше -3 градусов. Днем воздух в Свердловской области местами прогреется до +6 градусов. Ветер юго-западный, 1-6 м/с.

При этом регион находится в зоне повышенного атмосферного давления, предупреждают синоптики.

Такая же погода на большей части региона наблюдалась и на минувшей неделе.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Мокрый снег#Дождь#Теплая погода#Екатеринбург
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