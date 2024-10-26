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Posted 26 октября, 06:44

Published 26 октября, 06:44

Modified 26 октября, 06:46

Updated 26 октября, 06:46

В Коркино Челябинской области ночью жгли дома и машины цыган

Погромы в Челябинской области продолжаются: ночью в Коркино горели цыганские дома

26 октября 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

В Коркино Челябинской области ночью жгли дома и машины цыган

В поселке Коркино Челябинской области не утихают народные волнения. В ночь на субботу, 26 октября, пожарные тушили дома цыган.

Информация поступает противоречивая: по одной из версий, горел один принадлежащий местному табору дом, по другой — два. Также сгорел автомобиль цыган, сообщает издание 74.ру.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по фактам поджогов возбуждено уголовное дело, поджигателей, а также свидетелей происшествия, разыскивают.

Напомним, что волнения в Коркино начались после того, как двое цыганских подростков зарезали женщину-таксистку, которая приехала в табор по вызову. Позднее подозреваемый в убийстве был задержан — им оказался глухонемой 16-летний подросток. В настоящий момент он находится в СИЗО.

У погибшей таксистки остались двое маленьких детей. Ее похоронят в субботу, 25 октября.

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