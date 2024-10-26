Погромы в Челябинской области продолжаются: ночью в Коркино горели цыганские дома

Posted 26 октября, 06:44
Published 26 октября, 06:44
Modified 26 октября, 06:46
Updated 26 октября, 06:46
Информация поступает противоречивая: по одной из версий, горел один принадлежащий местному табору дом, по другой — два. Также сгорел автомобиль цыган, сообщает издание 74.ру.
В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по фактам поджогов возбуждено уголовное дело, поджигателей, а также свидетелей происшествия, разыскивают.
У погибшей таксистки остались двое маленьких детей. Ее похоронят в субботу, 25 октября.