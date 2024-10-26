Погромы в Челябинской области продолжаются: ночью в Коркино горели цыганские дома

Напомним, что волнения в Коркино начались после того, как двое цыганских подростков зарезали женщину-таксистку, которая приехала в табор по вызову. Позднее подозреваемый в убийстве был задержан — им оказался глухонемой 16-летний подросток. В настоящий момент он находится в СИЗО.