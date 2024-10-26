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Posted 26 октября, 08:00

Published 26 октября, 08:00

Modified 26 октября, 08:02

Updated 26 октября, 08:02

В Екатеринбурге на перекрестке жестко столкнулись два автомобиля

Приехала реанимация: в Екатеринбурге на перекрестке жестко столкнулись два авто

26 октября 2024, 08:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на перекрестке жестко столкнулись два автомобиля

Авария произошла на перекрестке Саввы Белых и Луганской в Екатеринбурге. Пострадавших увезли на реанимобиле.

Об аварии со ссылкой на очевидцев пишет Ura.ru. ДТП произошло рано утром в субботу, 26 октября.

При столкновении автомобилей пострадали люди: сначала к месту происшествия приехала одна машина реанимации, затем вторая. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Вечером в пятницу, 25 октября, на трассе под Североуральском столкнулись и загорелись два автомобиля.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Столкновение#Реанимация#Перекресток#18+#Екатеринбург
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