Приехала реанимация: в Екатеринбурге на перекрестке жестко столкнулись два авто

Posted 26 октября, 08:00
Published 26 октября, 08:00
Modified 26 октября, 08:02
Updated 26 октября, 08:02
Об аварии со ссылкой на очевидцев пишет Ura.ru. ДТП произошло рано утром в субботу, 26 октября.
При столкновении автомобилей пострадали люди: сначала к месту происшествия приехала одна машина реанимации, затем вторая. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
Вечером в пятницу, 25 октября, на трассе под Североуральском столкнулись и загорелись два автомобиля.