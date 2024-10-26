Прощался весь город: в челябинском Коркино похоронили убитую цыганом таксистку

Posted 26 октября, 08:35
Published 26 октября, 08:35
Modified 26 октября, 08:37
Updated 26 октября, 08:37
На церемонию прощания также приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает Ura.ru.
Глава региона взял слово и заявил, что подобное не должно повториться. Он также выразил уверенность, что все виновные в преступлении понесут наказание.
Ритуальный зал, где проходило прощание, еле вмещал народ. Попрощаться с 40-летней Еленой Манжосовой пришло большое количество горожан. У нее остались два сына — 10 и 14 лет.
В пятницу, 25 октября, было объявлено, что ситуация в Коркино стабилизировалась, однако в ночь на субботу, 26 октября, снова начались погромы: горели дома и машины цыган.