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Posted 26 октября, 08:35

Published 26 октября, 08:35

Modified 26 октября, 08:37

Updated 26 октября, 08:37

На похороны убитой цыганами таксистки в челябинском Коркино собрался весь город

Прощался весь город: в челябинском Коркино похоронили убитую цыганом таксистку

26 октября 2024, 08:35
Фото: Ura.ru

На похороны убитой цыганами таксистки в челябинском Коркино собрался весь город

В субботу, 26 октября, в городе Коркино похоронили зарезанную цыганскими подростками таксистку. На отпевание и церемонию прощания собрался почти весь город.

На церемонию прощания также приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает Ura.ru.

Глава региона взял слово и заявил, что подобное не должно повториться. Он также выразил уверенность, что все виновные в преступлении понесут наказание.

Видео: Ura.ru.

Ритуальный зал, где проходило прощание, еле вмещал народ. Попрощаться с 40-летней Еленой Манжосовой пришло большое количество горожан. У нее остались два сына — 10 и 14 лет.

Напомним, что женщину зарезали 23 октября, ее тело нашли в одном из дворов. Предварительно таксистку убил 16-летний цыган. Он задержан и находится в СИЗО. Убийство вызвало широкий общественный резонанс в городе начались протесты и погромы, были задержаны зачинщики с обеих сторон.

В пятницу, 25 октября, было объявлено, что ситуация в Коркино стабилизировалась, однако в ночь на субботу, 26 октября, снова начались погромы: горели дома и машины цыган.

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