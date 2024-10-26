Прощался весь город: в челябинском Коркино похоронили убитую цыганом таксистку

Напомним, что женщину зарезали 23 октября, ее тело нашли в одном из дворов. Предварительно таксистку убил 16-летний цыган. Он задержан и находится в СИЗО. Убийство вызвало широкий общественный резонанс в городе начались протесты и погромы, были задержаны зачинщики с обеих сторон.