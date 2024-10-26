Просто ехали мимо: водители автобусов в Нижнем Тагиле игнорируют людей на остановках

Как рассказал подписчик паблика «Черный список Тагил», вечером в пятницу, 25 октября, он стоял на остановке около 104-го училища. Мимо проехали сразу три пустых автобуса № 24, 3 и 1. В промежутке проехали два переполненных автобуса, которые также не остановились.