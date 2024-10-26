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Posted 26 октября, 09:33

Published 26 октября, 09:33

Modified 26 октября, 09:35

Updated 26 октября, 09:35

В Тагиле водители автобусов продолжают игнорировать людей на остановках

Просто ехали мимо: водители автобусов в Нижнем Тагиле игнорируют людей на остановках

26 октября 2024, 09:33
Фото: 1MI

В Тагиле водители автобусов продолжают игнорировать людей на остановках

Тагильчане продолжают жаловаться на водителей общественного транспорта, которые не сажают на официальных остановках, а просто проезжают мимо.

Как рассказал подписчик паблика «Черный список Тагил», вечером в пятницу, 25 октября, он стоял на остановке около 104-го училища. Мимо проехали сразу три пустых автобуса № 24, 3 и 1. В промежутке проехали два переполненных автобуса, которые также не остановились.

И весь этот трэш происходил с 20:15 до 21:05. В результате я уехал на такси. Я не понимаю, нам говорят нехватка персонала, а по факту не хотим работать, — возмутился тагильчанин.

Ранее горожане уже жаловались на аналогичную ситуацию с автобусами №25 и 27. Напомним, что в 2023 году в Нижнем Тагиле была объявлена масштабная транспортная реформа. 14 автобусных маршрута перешли в ведение «Тагильского трамвая». Водителям пообещали хорошие зарплаты, а горожанам — минимальные интервалы между автобусами и возможность безналичной оплаты проезда.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Реформа#Жалобы#Общественный транспорт#Водители автобусов#Автобусы#Екатеринбург
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