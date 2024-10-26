Тагильские депутаты не поддерживают введение туристического налога в 2025 году

Однако депутаты в целесообразности введения турсбора пока сомневаются. В отелях Нижнего Тагила, по данным за 2023 год, останавливались 58 071 человек, количество ночевок — 175 787. Это немного по сравнению с количеством туристов, которые приезжают в Нижний Тагил «обороткой», на один день — их примерно 400 тысяч в год.