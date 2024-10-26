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Posted 26 октября, 11:23

Published 26 октября, 11:23

Modified 26 октября, 11:25

Updated 26 октября, 11:25

Депутаты гордумы Тагила отказываются вводить туристический налог на 2025 год

Тагильские депутаты не поддерживают введение туристического налога в 2025 году

26 октября 2024, 11:23
Фото: 1MI

Депутаты гордумы Тагила отказываются вводить туристический налог на 2025 год

Сюжет
Туризм в Нижнем Тагиле
Туристы пока смогут приезжать в Нижний Тагил бесплатно — туристический сбор в 2025 году вводиться не будет. Такое решение озвучили депутаты городской думы.

Органы местного самоуправления получили право устанавливать туристический сбор с 1 января 2025 года. Максимальная ставка составляет 1% от стоимости проживания, минимум можно брать 100 рублей. К 2029 году порог туристического сбора может быть увеличен до 5%.

Инициативу сразу же поддержали представители туристической отрасли Нижнего Тагила. Как заявил директор Центра развития туризма Павел Балин на заседании комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям, даже по самым скромным подсчетам город может уже в 2025 году получить дополнительный доход в сфере туризма в размере 17,5 млн рублей.

Однако депутаты в целесообразности введения турсбора пока сомневаются. В отелях Нижнего Тагила, по данным за 2023 год, останавливались 58 071 человек, количество ночевок — 175 787. Это немного по сравнению с количеством туристов, которые приезжают в Нижний Тагил «обороткой», на один день — их примерно 400 тысяч в год.

Введение данного налога считаем преждевременным, потому что наша цель — привлечь в город большой поток туристов, а пока он недостаточен. И данный налог может только навредить этой тенденции, поэтому год воздержимся, — отметил в комментарии телекомпании «Тагил-ТВ» председатель комиссии Дмитрий Скоропупов.

По его словам, стоит присмотреться к опыту других регионов, которые решили ввести сбор, и посмотреть, как это отразится на экономической ситуации. На сегодняшний день, туристический сбор пока ввели только в Среднеуральске. Обсуждают инициативу и в Екатеринбурге, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее положение о туристическом налоге поручил разработать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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