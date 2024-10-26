Центр Екатеринбурга захватили крысы: грызуны расплодились у ТЦ «Мытный двор»

Posted 26 октября, 07:25
Published 26 октября, 07:25
Modified 26 октября, 07:27
Updated 26 октября, 07:27
О вольготно разгуливающих грызунах рассказали подписчики telegram-канала «Злой Екатеринбург».
По словам горожан, крысы заполонили мусорные контейнеры около торгового центра — их там очень много.
Они там просто кишат, жуть. И это самый центр города, — пожаловались очевидцы.
Это не единственный район Екатеринбурга, где живут крысы: ранее на проблему пожаловались жители одного из домов на улице Мичурина.