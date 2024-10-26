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Posted 26 октября, 07:25

Published 26 октября, 07:25

Modified 26 октября, 07:27

Updated 26 октября, 07:27

ТЦ «Мытный двор» в самом центре Екатеринбурга захватили крысы

Центр Екатеринбурга захватили крысы: грызуны расплодились у ТЦ «Мытный двор»

26 октября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney

ТЦ «Мытный двор» в самом центре Екатеринбурга захватили крысы

Жители Екатеринбурга жалуются на засилье крыс в самом центре города — около торгового центра «Мытный двор».

О вольготно разгуливающих грызунах рассказали подписчики telegram-канала «Злой Екатеринбург».

По словам горожан, крысы заполонили мусорные контейнеры около торгового центра — их там очень много.

Они там просто кишат, жуть. И это самый центр города, — пожаловались очевидцы.

Это не единственный район Екатеринбурга, где живут крысы: ранее на проблему пожаловались жители одного из домов на улице Мичурина.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Торговый центр#Жалобы#Мусорный контейнер#Крысы#Грызуны#Екатеринбург
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