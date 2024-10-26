В Горном Щите иномарка снесла мотоцикл под управлением 14-летнего подростка

Подросток был в защитном шлеме. Как выяснили автоинспекторы, мотоцикл KAYO он без спросу взял у родителей. Водитель иномарки также имеет богатую историю административных правонарушений: за 9 лет за рулем на него было составлено восемь протоколов о нарушении правил дорожного движения. За непредоставление преимущества мотоциклисту он был оштрафован в девятый раз.