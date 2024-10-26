В Горном Щите иномарка снесла мотоцикл под управлением 14-летнего подростка

Posted 26 октября, 12:22
Published 26 октября, 12:22
Modified 26 октября, 12:24
Updated 26 октября, 12:24
ДТП произошло вечером в пятницу, 25 октября, информирует пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.
Непосредственным виновником аварии стал 56-летний водитель Subaru Forester. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал навстречу прямо. 14-летний мальчик получил травмы, его госпитализировали в детское лечебное учреждение.
Подросток был в защитном шлеме. Как выяснили автоинспекторы, мотоцикл KAYO он без спросу взял у родителей. Водитель иномарки также имеет богатую историю административных правонарушений: за 9 лет за рулем на него было составлено восемь протоколов о нарушении правил дорожного движения. За непредоставление преимущества мотоциклисту он был оштрафован в девятый раз.
Родителям пострадавшего подростка также придется ответить перед законом за поведение сына.
Утром 26 октября в Екатеринбурге на перекрестке жестко столкнулись два автомобиля.