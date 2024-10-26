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Posted 26 октября, 12:22

Published 26 октября, 12:22

Modified 26 октября, 12:24

Updated 26 октября, 12:24

В Свердловской области 14-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП

В Горном Щите иномарка снесла мотоцикл под управлением 14-летнего подростка

26 октября 2024, 12:22
Фото: пресс-служба ГАИ Екатеринбурга

В Свердловской области 14-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП

Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста произошло в екатеринбургском поселке Горный Щит.

ДТП произошло вечером в пятницу, 25 октября, информирует пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.

Непосредственным виновником аварии стал 56-летний водитель Subaru Forester. При повороте налево он не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал навстречу прямо. 14-летний мальчик получил травмы, его госпитализировали в детское лечебное учреждение.

Подросток был в защитном шлеме. Как выяснили автоинспекторы, мотоцикл KAYO он без спросу взял у родителей. Водитель иномарки также имеет богатую историю административных правонарушений: за 9 лет за рулем на него было составлено восемь протоколов о нарушении правил дорожного движения. За непредоставление преимущества мотоциклисту он был оштрафован в девятый раз.

Родителям пострадавшего подростка также придется ответить перед законом за поведение сына.

Утром 26 октября в Екатеринбурге на перекрестке жестко столкнулись два автомобиля.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Административное правонарушение#Водитель#Мотоцикл#Нарушение ПДД#18+#Екатеринбург#Подросток
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