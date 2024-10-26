В любую щель залезет: чем можно почистить труднодоступные места в батарее

Posted 26 октября 2024, 07:18
Published 26 октября 2024, 07:18
Modified 26 октября 2024, 07:20
Updated 26 октября 2024, 07:20
Батареи часто располагаются в местах, где накапливается пыль, — например, в углах комнат. В отопительный сезон ситуация только усугубляется из-за низкой влажности воздуха. Мелкие частицы пыли так и вьются в воздухе, оседая на всех поверхностях, а том числе и на внутренних частях радиаторов. Мыть эти места очень сложно и муторно. Однако их можно попробовать очистить с помощью специальных приспособлений.
А вот какой способ предлагают народные умельцы из Магадана. Чтобы очистить батарею в труднодоступных местах, понадобятся ножницы. Острота лезвий не имеет значения — лишь бы они были достаточно длинными.
Берем обычную изоленту, которая есть в каждом доме. Отрезаем две полоски длиной с лезвия ножниц. Наклеиваем ее на острый край, чтобы «заизолировать» его. Теперь берем губку для посуды, ее можно смочить в растворе любого моющего средств и немного отжать, — дает совет портал «Магадан Медиа» со ссылкой на канал «Быстрая уборка».
Губку нужно зажать между концами ножниц и прочистить щели, периодически вынимая и промывая ее от грязи. Изолента нужна, чтобы острые лезвия не перерезали поролон.
Неважно, какой способ вы используете, главное — навести чистоту. Ведь грязная батарея является источником пыли и болезнетворных микроорганизмов в воздухе.
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