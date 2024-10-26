В любую щель залезет: чем можно почистить труднодоступные места в батарее

Батареи часто располагаются в местах, где накапливается пыль, — например, в углах комнат. В отопительный сезон ситуация только усугубляется из-за низкой влажности воздуха. Мелкие частицы пыли так и вьются в воздухе, оседая на всех поверхностях, а том числе и на внутренних частях радиаторов. Мыть эти места очень сложно и муторно. Однако их можно попробовать очистить с помощью специальных приспособлений.