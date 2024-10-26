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Posted 26 октября, 06:58

Published 26 октября, 06:58

Modified 26 октября, 07:00

Updated 26 октября, 07:00

В Нижнем Тагиле автоинспекторы ловят пьяных за рулем

В Нижнем Тагиле проходят массовые облавы на любителей выпить за рулем

26 октября 2024, 06:58
Фото: пресс-служба ГАИ Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле автоинспекторы ловят пьяных за рулем

Сотрудники ГАИ Нижнего Тагила проводят рейды по выявлению нетрезвых водителей. Автоинспекторы работают во всех районах города.

С вечера пятницы, 25 октября, в Нижнем Тагиле проходят рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ловить нарушителей будут до воскресенья, 27 октября, сообщили в пресс-службе местного отдела ГАИ.

В Госавтоинспекции напоминают, что вождение в нетрезвом виде является тяжким проступком: при первом нарушении виновного лишают прав на срок от 18 до 24 месяцев со штрафом до 30 000 рублей. Если водитель будет пойман в пьяном виде повторно, на него заведут уголовное дело.

Напомним, что Свердловская область входит в топ-10 антирейтинга российских регионов по количеству ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. В 2023 году нетрезвые автолюбители спровоцировали 224 аварии.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#ГАИ#Статистика#Пьяный водитель#Екатеринбург#Проверки#Профилактический рейд
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