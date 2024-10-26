В Нижнем Тагиле проходят массовые облавы на любителей выпить за рулем

В Госавтоинспекции напоминают, что вождение в нетрезвом виде является тяжким проступком: при первом нарушении виновного лишают прав на срок от 18 до 24 месяцев со штрафом до 30 000 рублей. Если водитель будет пойман в пьяном виде повторно, на него заведут уголовное дело.