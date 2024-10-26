В Нижнем Тагиле проходят массовые облавы на любителей выпить за рулем

Posted 26 октября, 06:58
Published 26 октября, 06:58
Modified 26 октября, 07:00
Updated 26 октября, 07:00
С вечера пятницы, 25 октября, в Нижнем Тагиле проходят рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ловить нарушителей будут до воскресенья, 27 октября, сообщили в пресс-службе местного отдела ГАИ.
В Госавтоинспекции напоминают, что вождение в нетрезвом виде является тяжким проступком: при первом нарушении виновного лишают прав на срок от 18 до 24 месяцев со штрафом до 30 000 рублей. Если водитель будет пойман в пьяном виде повторно, на него заведут уголовное дело.
Напомним, что Свердловская область входит в топ-10 антирейтинга российских регионов по количеству ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. В 2023 году нетрезвые автолюбители спровоцировали 224 аварии.