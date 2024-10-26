«За чей счет этот банкет?» В Тагиле начался суд над главой ГГО Дмитрием Летниковым

Всего Дмитрию Летникову вменяют три эпизода. В октябре 2020 года он вместе с женой съездил в Крым, где отдыхал в одном из санаториев Ялты. В 2022 году Летниковы выбрались в отпуск два раза — в марте и октябре. Весной они поправили здоровье, отдыхая в люксовом номере санатория «Жемчужина Урала» Челябинской области, а осенью — в Башкирии, на геологическом курорте Янгантау. Подробности в соцсетях сообщил общественник Рамиль Хакимов.