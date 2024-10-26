«За чей счет этот банкет?» В Тагиле начался суд над главой ГГО Дмитрием Летниковым

Posted 26 октября, 06:20
Published 26 октября, 06:20
Modified 26 октября, 06:22
Updated 26 октября, 06:22
Всего Дмитрию Летникову вменяют три эпизода. В октябре 2020 года он вместе с женой съездил в Крым, где отдыхал в одном из санаториев Ялты. В 2022 году Летниковы выбрались в отпуск два раза — в марте и октябре. Весной они поправили здоровье, отдыхая в люксовом номере санатория «Жемчужина Урала» Челябинской области, а осенью — в Башкирии, на геологическом курорте Янгантау. Подробности в соцсетях сообщил общественник Рамиль Хакимов.
Всего из бюджета Горноуральского городского округа было украдено 350 тысяч рублей. Летников обвинения отрицает: он заявил, что взял эти деньги «в долг», а затем вернул в казну. Также он попросил исключить из числа свидетелей по делу его супругу. Суд данное ходатайство отклонил, информирует телеканал «Реальный Тагил».
Дмитрий Летников от должности не отстранен и до сих пор является главой ГГО.
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