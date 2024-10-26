Жители поселков под Екатеринбургом будут больше платить за электроэнергию

Posted 26 октября, 12:52
Published 26 октября, 12:52
Modified 26 октября, 12:55
Updated 26 октября, 12:55
Тарифы «Екатеринбургэнергосбыт» планирует повысить с 1 января, сообщили в пресс-службе компании.
Однако для тех, кто до нового года успеет собрать и предоставить в организацию документы, которые подтверждают наличие в доме электроплит и электроотопительных установок, тарифы останутся прежними. Также жильцы должны подтвердить отсутствие газификации дома.
Нововведение затрагивает 18 екатеринбургских поселков. Владельцы домов могут принести документы в «Екатеринбургэнергосбыт» лично — их принимают на улице Луначарского, 210. Также справки можно предоставить на онлайн-портале компании.
Екатеринбуржцам также пообещали рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года.