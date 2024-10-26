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Posted 26 октября, 12:52

Published 26 октября, 12:52

Modified 26 октября, 12:55

Updated 26 октября, 12:55

Жителям екатеринбургских поселков поднимут тарифы на электроэнергию

Жители поселков под Екатеринбургом будут больше платить за электроэнергию

26 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI

Жителям екатеринбургских поселков поднимут тарифы на электроэнергию

Энергетики предупредили жителей екатеринбургских поселков о повышении платы за электричество. Правда, коснется оно не всех.

Тарифы «Екатеринбургэнергосбыт» планирует повысить с 1 января, сообщили в пресс-службе компании.

Однако для тех, кто до нового года успеет собрать и предоставить в организацию документы, которые подтверждают наличие в доме электроплит и электроотопительных установок, тарифы останутся прежними. Также жильцы должны подтвердить отсутствие газификации дома.

Нововведение затрагивает 18 екатеринбургских поселков. Владельцы домов могут принести документы в «Екатеринбургэнергосбыт» лично — их принимают на улице Луначарского, 210. Также справки можно предоставить на онлайн-портале компании.

Екатеринбуржцам также пообещали рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года.

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