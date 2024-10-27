69-летний автомобиль ГАЗ «Победа» продается в Сысерти за миллион рублей

Posted 27 октября, 05:31
Published 27 октября, 05:31
Modified 27 октября, 05:33
Updated 27 октября, 05:33
Автомобиль хорошо сохранился внешне, а также у него отличное техническое состояние. На нем ездили только летом, зимой транспорт стоял в гараже. Информация о продаже автомобиля появилась на популярном сайте объявлений.
По словам продавца, это была машина его отца. Кроме того, владелец пояснил, что техника стоит на учете в ГАИ с новыми номерами. Объем двигателя данного автомобиля — 2,5 литра.
Напомним, в Екатеринбурге продается красный полноприводной автомобиль Tesla за 10 миллионов рублей.