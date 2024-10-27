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Posted 27 октября, 05:31

Published 27 октября, 05:31

Modified 27 октября, 05:33

Updated 27 октября, 05:33

69-летний автомобиль ГАЗ «Победа» продается в Сысерти за миллион рублей

69-летний автомобиль ГАЗ «Победа» продается в Сысерти за миллион рублей

27 октября 2024, 05:31
Фото: Сайт объявлений «Авито»
В Сысерти на продажу выставлен автомобиль ГАЗ «Победа» 1955 года выпуска. Его стоимость — миллион рублей.

Автомобиль хорошо сохранился внешне, а также у него отличное техническое состояние. На нем ездили только летом, зимой транспорт стоял в гараже. Информация о продаже автомобиля появилась на популярном сайте объявлений.

По словам продавца, это была машина его отца. Кроме того, владелец пояснил, что техника стоит на учете в ГАИ с новыми номерами. Объем двигателя данного автомобиля — 2,5 литра.

Напомним, в Екатеринбурге продается красный полноприводной автомобиль Tesla за 10 миллионов рублей.

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