Автобус №57 с пассажирами влетел в ограждение в Екатеринбурге

Posted 27 октября, 05:14
Published 27 октября, 05:14
Modified 27 октября, 06:53
Updated 27 октября, 06:53
Водитель общественного транспорта не осуществлял контроль за движением автобуса, вследствие чего он врезался в бетонное ограждение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Пострадавшего водителя отвезли в медучреждение. Двое из пассажиров после осмотра медиками отказались от госпитализации. В полиции проводится проверка.
Напомним, 14 октября 2024 года в центре Екатеринбурга столкнулись автомобиль и автобус. Пострадавших в ДТП нет.