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Posted 27 октября, 05:14

Published 27 октября, 05:14

Modified 27 октября, 06:53

Updated 27 октября, 06:53

Автобус №57 с пассажирами влетел в ограждение в Екатеринбурге

Автобус №57 с пассажирами влетел в ограждение в Екатеринбурге

27 октября 2024, 05:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге автобус №57 влетел в бетонное ограждение на Маневровой улице. В автобусе ехали 10 пассажиров. ДТП произошло вечером 26 октября 2024 года.

Водитель общественного транспорта не осуществлял контроль за движением автобуса, вследствие чего он врезался в бетонное ограждение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Пострадавшего водителя отвезли в медучреждение. Двое из пассажиров после осмотра медиками отказались от госпитализации. В полиции проводится проверка.

Напомним, 14 октября 2024 года в центре Екатеринбурга столкнулись автомобиль и автобус. Пострадавших в ДТП нет.

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