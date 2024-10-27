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Posted 27 октября, 12:43

Published 27 октября, 12:43

Modified 27 октября, 12:45

Updated 27 октября, 12:45

Дети в Нижнем Тагиле разгромили автобус на детской площадке

Дети в Нижнем Тагиле разгромили автобус на детской площадке

27 октября 2024, 12:43
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
Компания детей в Нижнем Тагиле разгромила автобус, который стоял на детской площадке. Инцидент произошел на Ленинградском проспекте.

Как рассказали очевидцы, когда к юным вандалам подошли взрослые и принялись их ругать, они сразу разошлись, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Также тагильчане отметили, что некоторые дети были одеты в одинаковую верхнюю одежду. Они могут посещать спортшколу или какой-нибудь кружок.

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные вандалы сломали динозавра, который стоял в парке на Пихтовых горах. Восстановить его нельзя.

Вандалы разломали обрешетку около пешеходных дорожек на Пихтовых горах в Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ЧП#Вандализм#Хулиганство#Детская площадка#Объект#18+#Екатеринбург#Хулиганы#Инцидент
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