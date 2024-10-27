Дети в Нижнем Тагиле разгромили автобус на детской площадке

Posted 27 октября, 12:43
Published 27 октября, 12:43
Modified 27 октября, 12:45
Updated 27 октября, 12:45
Как рассказали очевидцы, когда к юным вандалам подошли взрослые и принялись их ругать, они сразу разошлись, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Также тагильчане отметили, что некоторые дети были одеты в одинаковую верхнюю одежду. Они могут посещать спортшколу или какой-нибудь кружок.
Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестные вандалы сломали динозавра, который стоял в парке на Пихтовых горах. Восстановить его нельзя.