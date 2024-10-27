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Posted 27 октября, 11:39

Published 27 октября, 11:39

Modified 27 октября, 11:41

Updated 27 октября, 11:41

Девушка в Екатеринбурге потеряла 70 тысяч из-за отравления в популярной сети кафе

Девушка в Екатеринбурге потеряла 70 тысяч из-за отравления в популярной сети кафе

27 октября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге девушка отравилась после ужина в кафе «Старик Хинкалыч» в Академическом районе.

Екатеринбурженка посетила кафе вместе с подругой. Вскоре после еды у девушки заболел живот, вследствие чего ей пришлось лежать дома пять дней.

Также она потеряла более 62 тысяч своего дохода и деньги, которые были потрачены на анализы и лекарства, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам девушки, у нее выявили шигеллу. Также горожанка рассказала, что сотрудники кафе не соблюдают санитарные нормы.

В администрации заведения сообщили, что после того, как диагноз подтвердится, они вернут посетительнице деньги и подарят сертификат на 5 тысяч рублей. Однако пострадавшую такое предложение не устроило.

Напомним, в Екатеринбурге массово отравились ученики школы №79 после обеда в столовой. Детей временно перевели на дистанционное обучение.

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