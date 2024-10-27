Девушка в Екатеринбурге потеряла 70 тысяч из-за отравления в популярной сети кафе

Posted 27 октября, 11:39
Published 27 октября, 11:39
Modified 27 октября, 11:41
Updated 27 октября, 11:41
Екатеринбурженка посетила кафе вместе с подругой. Вскоре после еды у девушки заболел живот, вследствие чего ей пришлось лежать дома пять дней.
Также она потеряла более 62 тысяч своего дохода и деньги, которые были потрачены на анализы и лекарства, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам девушки, у нее выявили шигеллу. Также горожанка рассказала, что сотрудники кафе не соблюдают санитарные нормы.
В администрации заведения сообщили, что после того, как диагноз подтвердится, они вернут посетительнице деньги и подарят сертификат на 5 тысяч рублей. Однако пострадавшую такое предложение не устроило.
Напомним, в Екатеринбурге массово отравились ученики школы №79 после обеда в столовой. Детей временно перевели на дистанционное обучение.