Два частных дома сгорели в садах на Широкой Речке в Екатеринбурге

Posted 27 октября, 12:36
Published 27 октября, 12:36
Modified 27 октября, 12:38
Updated 27 октября, 12:38
По словам жительницы одного из пострадавших домов, огонь сначала вспыхнул у соседа, а затем он перекинулся на соседнее здание. Второй дом можно было спасти, но у пожарных закончилась вода и им пришлось уехать на 20 минут. За это время он сгорел, пишет Е1.
Девушка также рассказала, что в соседнем доме, где начался пожар, жил ее родственник, который сильно выпивал, а в последнее время стал общаться с бездомным. Они вместе сдавали металлолом.
Сотрудники экстренной службы организовали подвоз от гидранта, который находится в 700 метрах от места ЧП, поэтому им пришлось надолго отъехать. Позднее пожарные обнаружили двух погибших человек.
Напомним, 25 октября 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар в школе №76.