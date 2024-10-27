Два частных дома сгорели в садах на Широкой Речке в Екатеринбурге

По словам жительницы одного из пострадавших домов, огонь сначала вспыхнул у соседа, а затем он перекинулся на соседнее здание. Второй дом можно было спасти, но у пожарных закончилась вода и им пришлось уехать на 20 минут. За это время он сгорел, пишет Е1.