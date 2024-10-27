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Posted 27 октября, 12:36

Published 27 октября, 12:36

Modified 27 октября, 12:38

Updated 27 октября, 12:38

Два частных дома сгорели в садах на Широкой Речке в Екатеринбурге

Два частных дома сгорели в садах на Широкой Речке в Екатеринбурге

27 октября 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
В садах «Березовая роща» на Широкой Речке в Екатеринбурге произошел пожар в двух частных домах. Возгорание случилось утром 27 октября 2024 года.

По словам жительницы одного из пострадавших домов, огонь сначала вспыхнул у соседа, а затем он перекинулся на соседнее здание. Второй дом можно было спасти, но у пожарных закончилась вода и им пришлось уехать на 20 минут. За это время он сгорел, пишет Е1.

Девушка также рассказала, что в соседнем доме, где начался пожар, жил ее родственник, который сильно выпивал, а в последнее время стал общаться с бездомным. Они вместе сдавали металлолом.

Сотрудники экстренной службы организовали подвоз от гидранта, который находится в 700 метрах от места ЧП, поэтому им пришлось надолго отъехать. Позднее пожарные обнаружили двух погибших человек.

Напомним, 25 октября 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар в школе №76.

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