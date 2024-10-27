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Posted 27 октября, 10:56

Published 27 октября, 10:56

Modified 27 октября, 10:58

Updated 27 октября, 10:58

Густой туман накрыл Екатеринбург

Густой туман накрыл Екатеринбург

27 октября 2024, 10:56
Фото: Е1
На улицы Екатеринбурга опустился густой туман ночью 27 октября 2024 года.

По словам местных жителей, туман сначала опустился в Солнечном районе, а затем он распространился в других городских районах, пишет Е1.

Фото: Е1

Кроме того, в Академическом кроме тумана появился запах гари, который ощущается даже дома с закрытыми окнами. О смоге также рассказали жители Уктуса и Елизаветы, а автомобилисты отметили, что на дорогах ухудшилась видимость.

Напомним, 27 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируются мокрый снег и дождь. Температура в этот день не выше +6 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Окружающая среда#Туман#Екатеринбург#Горожане#Запах гари#Местные жители
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