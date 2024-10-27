Густой туман накрыл Екатеринбург

Posted 27 октября, 10:56
Published 27 октября, 10:56
Modified 27 октября, 10:58
Updated 27 октября, 10:58
По словам местных жителей, туман сначала опустился в Солнечном районе, а затем он распространился в других городских районах, пишет Е1.
Кроме того, в Академическом кроме тумана появился запах гари, который ощущается даже дома с закрытыми окнами. О смоге также рассказали жители Уктуса и Елизаветы, а автомобилисты отметили, что на дорогах ухудшилась видимость.
Напомним, 27 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируются мокрый снег и дождь. Температура в этот день не выше +6 градусов.