Налог для туристов, недовольные пассажиры, торт из попкорна и триумф тагильчанина

Водители тагильских автобусов по-прежнему игнорируют людей на остановках. Местные жители жалуются, что автобусы едут мимо и полностью пустыми, и переполненными. Один из пассажиров рассказал, что после бесплодного ожидания транспорта в пятницу вечером он просто уехал на такси.