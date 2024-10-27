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Posted 27 октября, 17:26

Published 27 октября, 17:26

Modified 27 октября, 17:28

Updated 27 октября, 17:28

Налог для туристов, недовольные пассажиры, торт из попкорна и триумф тагильчанина

Налог для туристов, недовольные пассажиры, торт из попкорна и триумф тагильчанина

27 октября 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Депутаты тагильской гордумы пока не собираются вводить туристический сбор. Водители в Тагиле продолжают игнорировать пассажиров на остановках. Сотрудников кинотеатра «Красногвардеец» поздравили с праздником тортиком из попкорна.18-летний тагильчанин победил опытного соперника на турнире по муайтай.

Депутаты гордумы Нижнего Тагила выступили против введения в 2025 году туристического сбора. Народные избранники считают эту меру преждевременной. С другой стороны, представители турбизнеса считают, что даже по самым скромным подсчетам мера позволит пополнить городскую казну на 17,5 млн рублей.

Тагильские депутаты не поддерживают введение туристического налога в 2025 году
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Водители тагильских автобусов по-прежнему игнорируют людей на остановках. Местные жители жалуются, что автобусы едут мимо и полностью пустыми, и переполненными. Один из пассажиров рассказал, что после бесплодного ожидания транспорта в пятницу вечером он просто уехал на такси.

Просто ехали мимо: водители автобусов в Нижнем Тагиле игнорируют людей на остановках
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В Горноуральском начался процесс над главой городского округа Дмитрием Летниковым, которого обвиняют в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, Летников с супругой три раза отдохнули в дорогих санаториях за казенный счет, потратив на путевки в общей сложности 350 тысяч рублей.

«За чей счет этот банкет?» В Тагиле начался суд над главой ГГО Дмитрием Летниковым
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В Нижнем Тагиле торжественно отпраздновали 65-й день рождения единственного в городе муниципального кинотеатра «Красногвардеец». Учреждение культуры пережило немало тяжелых периодов, но осталось на плаву. Сегодня это динамично развивающийся кинотеатр, где можно посмотреть все последние новинки кино. Сотрудники «Красногвардейца» получили символичный подарок — тортик из попкорна.

Единственному в Тагиле муниципальному кинотеатру «Красногвардеец» исполнилось 65 лет
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Боец муайтай, 18-летний спортсмен Кирилл Мамыкин из Нижнего Тагила, триумфально выступил на турнире Лиги профессиональных поединков Emerald Fight, одержав победу над более опытным соперником — Даниилом Царионовым. За плечами тагильчанина кроме этой победы — серебро Первенства России по муайтай. А всего он провел более 100 поединков.

Боец муайтай из Тагила расправился с опытным соперником на турнире в Нижнем Новгороде
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