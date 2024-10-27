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Posted 27 октября, 05:48

Published 27 октября, 05:48

Modified 27 октября, 06:54

Updated 27 октября, 06:54

Учительница в Волчанске рассказала о причинах ее конфликта с учеником

Учительница в Волчанске рассказала о причинах ее конфликта с учеником

27 октября 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney
Учительница математики школы №26 в Волчанске рассказала, из-за чего произошел ее конфликт с учеником шестого класса.

По словам педагога, класс, в котором учится этот мальчик, славится плохим поведением и нередко срывает уроки. Есть компания, которая заранее выбирает способы срывов.

Как правило, школьники сдают телефоны, однако в этот раз один из них пришел еще с одним телефоном, чтобы снять реакцию учительницы. Другой одноклассник стал петь песни и танцевать, еще один надел на голову портфель.

У одного из учеников женщине пришлось отобрать ручку, поскольку он засовывал ее в горло. Он побежал вслед за учительницей к ее столу. После случившегося инцидента педагогу пришлось взять больничный, так как у нее повысилось давление почти до 190.

При этом увольняться и уходить в другую школу преподаватель не собирается. Также сообщается, что с этим классом отказываются работать и другие учителя.

Напомним, инцидент произошел 24 октября 2024 года.

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