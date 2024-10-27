Учительница в Волчанске рассказала о причинах ее конфликта с учеником

Posted 27 октября, 05:48
Published 27 октября, 05:48
Modified 27 октября, 06:54
Updated 27 октября, 06:54
По словам педагога, класс, в котором учится этот мальчик, славится плохим поведением и нередко срывает уроки. Есть компания, которая заранее выбирает способы срывов.
Как правило, школьники сдают телефоны, однако в этот раз один из них пришел еще с одним телефоном, чтобы снять реакцию учительницы. Другой одноклассник стал петь песни и танцевать, еще один надел на голову портфель.
У одного из учеников женщине пришлось отобрать ручку, поскольку он засовывал ее в горло. Он побежал вслед за учительницей к ее столу. После случившегося инцидента педагогу пришлось взять больничный, так как у нее повысилось давление почти до 190.
При этом увольняться и уходить в другую школу преподаватель не собирается. Также сообщается, что с этим классом отказываются работать и другие учителя.
Напомним, инцидент произошел 24 октября 2024 года.