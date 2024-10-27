В автобусах Екатеринбурга женщины воруют телефоны у пассажиров

Posted 27 октября, 11:17
Published 27 октября, 11:17
Modified 27 октября, 11:19
Updated 27 октября, 11:19
Злоумышленниц заметили на остановке «Академика Шварца». Женщины закрывают себя шарфами, в результате чего их лица почти не видно, рассказали в Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».
По словам свидетелей, одна из них проходит вперед мимо пассажира, отвлекая его внимание, а другая в это время вытаскивает из его кармана гаджет. В полиции по факту краж проводится проверка.
Напомним, 21 октября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина украл смартфон у женщины, которая забыла его на кассе в здании железнодорожного вокзала.