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Posted 27 октября, 11:17

Published 27 октября, 11:17

Modified 27 октября, 11:19

Updated 27 октября, 11:19

В автобусах Екатеринбурга женщины воруют телефоны у пассажиров

В автобусах Екатеринбурга женщины воруют телефоны у пассажиров

27 октября 2024, 11:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге стали орудовать две женщины, крадущие телефоны у пассажиров автобусов.

Злоумышленниц заметили на остановке «Академика Шварца». Женщины закрывают себя шарфами, в результате чего их лица почти не видно, рассказали в Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».

По словам свидетелей, одна из них проходит вперед мимо пассажира, отвлекая его внимание, а другая в это время вытаскивает из его кармана гаджет. В полиции по факту краж проводится проверка.

Напомним, 21 октября 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина украл смартфон у женщины, которая забыла его на кассе в здании железнодорожного вокзала.

Мужчина украл телефон у первоклассницы в Нижнем Тагиле
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