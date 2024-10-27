Вдова бизнесмена в Свердловской области выплатит более 420 тысяч за растрату денег

Posted 27 октября, 08:37
Published 27 октября, 08:37
Modified 27 октября, 08:39
Updated 27 октября, 08:39
Предприниматель обвинялся в растрате денежных средств во время дорожных работ, которые проводились в сельской местности. Однако до оглашения приговора он не дожил, в связи с чем дело закрыли посмертно, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Обязанность выплатить вышеуказанную сумму перешла вдове умершего предпринимателя. Женщина обжаловала решение в вышестоящей инстанции, однако Верховный суд оставил его без изменений.
Напомним, коммунальная компания в Екатеринбурге выплатит местной жительнице более 249 тысяч за ДТП из-за плохо закрытого люка.