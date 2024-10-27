tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 08:37

Published 27 октября, 08:37

Modified 27 октября, 08:39

Updated 27 октября, 08:39

Вдова бизнесмена в Свердловской области выплатит более 420 тысяч за растрату денег

Вдова бизнесмена в Свердловской области выплатит более 420 тысяч за растрату денег

27 октября 2024, 08:37
Фото: 1MI
Верховный суд Свердловской области обязал вдову предпринимателя выплатить более 420 тысяч рублей за растрату денег во время дорожных работ.

Предприниматель обвинялся в растрате денежных средств во время дорожных работ, которые проводились в сельской местности. Однако до оглашения приговора он не дожил, в связи с чем дело закрыли посмертно, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Обязанность выплатить вышеуказанную сумму перешла вдове умершего предпринимателя. Женщина обжаловала решение в вышестоящей инстанции, однако Верховный суд оставил его без изменений.

Напомним, коммунальная компания в Екатеринбурге выплатит местной жительнице более 249 тысяч за ДТП из-за плохо закрытого люка.

В Свердловской области суд лишил тюремщицу-предпринимательницу дохода
Узнать подробнее
Читайте также:
«За чей счет этот банкет?» В Тагиле начался суд над главой ГГО Дмитрием ЛетниковымВ Нижнем Тагиле выросло количество коррупционных преступленийБлогер Уланова из Екатеринбурга выплатит обманутым подписчикам более 4 млн
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Вдова#Предприниматель#Растрата#Дорожные работы#Верховный суд#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика