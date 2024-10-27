Власти Екатеринбурга выделят на реконструкцию усадьбы Антипина еще 21 млн

Заявки будут приниматься до 11 ноября 2024 года. Все работы должны завершиться до 31 декабря этого же года. Здание планируют использовать для апарт-отеля. Известно, что в 2023 году мэрия выделила на реконструкцию более 39 миллионов рублей.