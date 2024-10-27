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Posted 27 октября, 08:19

Published 27 октября, 08:19

Modified 27 октября, 08:21

Updated 27 октября, 08:21

Власти Екатеринбурга выделят на реконструкцию усадьбы Антипина еще 21 млн

Власти Екатеринбурга выделят на реконструкцию усадьбы Антипина еще 21 млн

27 октября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
На реконструкцию усадьбы Антипина в Екатеринбурге будет выделен еще 21 миллион рублей.

В настоящее время идет прием заявок в электронном формате на проведение реставрационных работ. Информация о том, что мэрия города выделила деньги на ремонт, была размещена на сайте госзакупок.

Заявки будут приниматься до 11 ноября 2024 года. Все работы должны завершиться до 31 декабря этого же года. Здание планируют использовать для апарт-отеля. Известно, что в 2023 году мэрия выделила на реконструкцию более 39 миллионов рублей.

Напомним, в отреставрированной усадьбе Переяславцева в Екатеринбурге открыли новый ЗАГС.

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