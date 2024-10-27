Женщина в темной одежде попала под колеса водителя-новичка в Сысерти

Posted 27 октября, 07:41
Published 27 октября, 07:41
Modified 27 октября, 07:53
Updated 27 октября, 07:53
Женщина шла по автодороге в неустановленном месте. В этот момент ее сбил проезжавший автомобиль, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В результате наезда пешеход умерла на месте ЧП. Сообщается, что юноша получил права на вождение транспорта месяц назад. К ответственности за несоблюдение ПДД его не привлекали. В момент случившегося он был в трезвом состоянии.
Также сообщается, что на женщине была одежда темного цвета без светоотражающих вставок.
Напомним, в Нижней Туре водитель автомобиля сбила семилетнего ребенка, который шел по дороге в неположенном месте. Женщина отвезла мальчика в больницу.