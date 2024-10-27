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Posted 27 октября, 07:41

Published 27 октября, 07:41

Modified 27 октября, 07:53

Updated 27 октября, 07:53

Женщина в темной одежде попала под колеса водителя-новичка в Сысерти

Женщина в темной одежде попала под колеса водителя-новичка в Сысерти

27 октября 2024, 07:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Сысерти 18-летний водитель иномарки Mitsubishi насмерть сбил женщину на улице Карла Маркса. Происшествие случилось 26 октября 2024 года.

Женщина шла по автодороге в неустановленном месте. В этот момент ее сбил проезжавший автомобиль, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В результате наезда пешеход умерла на месте ЧП. Сообщается, что юноша получил права на вождение транспорта месяц назад. К ответственности за несоблюдение ПДД его не привлекали. В момент случившегося он был в трезвом состоянии.

Также сообщается, что на женщине была одежда темного цвета без светоотражающих вставок.

Напомним, в Нижней Туре водитель автомобиля сбила семилетнего ребенка, который шел по дороге в неположенном месте. Женщина отвезла мальчика в больницу.

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