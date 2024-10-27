tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 07:43

Published 27 октября, 07:43

Modified 27 октября, 07:45

Updated 27 октября, 07:45

Жители поселка в Красноуфимском районе жалуются на приставания мигрантов к девушкам

Жители поселка в Красноуфимском районе жалуются на приставания мигрантов к девушкам

27 октября 2024, 07:43
Фото: 1MI
Сюжет
Мигранты
Жители поселка Натальинск Красноуфимского района рассказали о том, что мигранты пристают к местным девушкам.

По словам очевидцев, мигранты в их местности производят разгрузку отходов мясопереработки в лесах. Молодые иностранцы домогаются девушек, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Начальник ведомства Александр Бастрыкин, узнав о вышеуказанных инцидентах, поручил провести проверку и предоставить ему доклад о ходе мероприятия. Этим займется исполняющий обязанности руководителя местного СК Константин Мирошниченко.

Напомним, 2 октября 2024 года в Екатеринбурге 18-летний мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пристававшего мужчины к девочкам в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался нападением учителя на ученика в ВолчанскеБастрыкин поручил возбудить дело после избиения мальчика в Нижнем ТагилеМигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Мигранты#ЧП#СКР#Девушки#18+#Екатеринбург#Приставания#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика