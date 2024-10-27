Жители поселка в Красноуфимском районе жалуются на приставания мигрантов к девушкам

Posted 27 октября, 07:43
Published 27 октября, 07:43
Modified 27 октября, 07:45
Updated 27 октября, 07:45
По словам очевидцев, мигранты в их местности производят разгрузку отходов мясопереработки в лесах. Молодые иностранцы домогаются девушек, рассказали в пресс-службе СУ СКР.
Начальник ведомства Александр Бастрыкин, узнав о вышеуказанных инцидентах, поручил провести проверку и предоставить ему доклад о ходе мероприятия. Этим займется исполняющий обязанности руководителя местного СК Константин Мирошниченко.
Напомним, 2 октября 2024 года в Екатеринбурге 18-летний мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку.