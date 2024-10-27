Жительница Екатеринбурга обвинила врачей больницы №7 в смерти своей бабушки

Posted 27 октября, 06:57
Published 27 октября, 06:57
Modified 27 октября, 06:59
Updated 27 октября, 06:59
По словам екатеринбурженки, в сентябре 2024 года ее бабушку отвезли в больницу с сердечной недостаточностью. У пенсионерки отекли ноги, а также у нее была одышка. Лекарства нужного действия не оказывали, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС».
Более четырех часов мать горожанки вместе с бабушкой ждали сотрудников в приемном покое, чтобы женщину осмотрели и определили в палату. После врачебного осмотра родственница сама отвела пациентку в отделение, отдала необходимые документы врачам и ушла.
Внучка также рассказала, что спустя день ее мама наняла сиделку бабушке, потому что сотрудники относились к своей работе халатно, а также хамили. Еще через несколько дней пенсионерке стало хуже.
Ее перевели в больницу №24, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, которую она получила в предыдущем медучреждении во время падения. Ей сделали операцию головы. После этого пожилая женщина впала в кому, а через несколько дней она умерла. По словам внучки, в справке в качестве причины смерти указали последствия ЧМТ.
О плохой работе сотрудников больницы №7 также негативно отозвались другие подписчики сообщества.
Я хорошо знаю эту 7 больницу. Хорошие врачи там большая редкость, а так почти весь персонал откровенные бездельники и хамы! — пишет один из пользователей в комментариях к публикации.
Другая подписчица рассказала о том, что в этой больнице у ее мамы возникли серьезные последствия после ФГС. Ее успели спасти.
После планового ФГС в данной больнице у мамы открылось внутреннее кровотечение. Успели спасти по скорой в 27, — рассказала подписчица.
Еще одна подписчица рассказала о плохом отношении сотрудников, когда она сама лежала в стационаре этой больницы.
В 2019 году валялась там три месяца, чуть не померла, насмотрелась, писала жалобы и бесполезно. Перелегла в другую больницу с не понятным диагнозам. Но хорошие люди там все-таки есть, подружилась с медсестрой, до сих пор общаемся, — рассказала горожанка.
Напомним, женщина в Новоуральске обвинила сотрудников скорой помощи в смерти ее пожилой соседки. Врачи приехали спустя два часа после вызова.