Жительница Екатеринбурга обвинила врачей больницы №7 в смерти своей бабушки

Ее перевели в больницу №24, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, которую она получила в предыдущем медучреждении во время падения. Ей сделали операцию головы. После этого пожилая женщина впала в кому, а через несколько дней она умерла. По словам внучки, в справке в качестве причины смерти указали последствия ЧМТ.